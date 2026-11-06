Drei Viertel der Menschen in Deutschland ab 14 Jahren hören zumindest gelegentlich Online-Audio, das sind rund 53 Millionen. Das zeigt der Online-Audio-Monitor 2026, den die beteiligten Landesmedienanstalten und Branchenverbände am 16. September 2026 vorgestellt haben. Täglich oder fast täglich hören laut der Studie 44 Prozent der Bevölkerung, nach Angaben des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) fast 32 Millionen Menschen. Musikstreaming bleibt mit 66 Prozent der Bevölkerung das reichweitenstärkste Format. Wie sich ein Netzwerkspieler mit einem hochwertigen Verstärker verbinden lässt, beschreibt der Beitrag über High-End-Verstärker mit eingebautem Netzwerkspieler des Fachportals der Provimedia GmbH aus Bietigheim-Bissingen.

Durchgeführt hat die Befragung das Institut mindline media zwischen dem 28. April und dem 1. Juni 2026, telefonisch und online. Grundlage sind 5.206 Interviews mit Personen ab 14 Jahren, hochgerechnet auf 71 Millionen Menschen.

Ab 14 Jahren hört die Mehrheit Musik und Radio über das Internet

Nach den starken Zuwächsen der vergangenen Jahre festigt sich die Nutzung auf hohem Niveau. Regelmäßig, also mindestens einmal im Monat, hören laut Online-Audio-Monitor 2026 rund 48 Millionen Menschen oder 68 Prozent.

Die Reichweiten der einzelnen Formate verteilen sich laut Studie so:

Musikstreaming: 66 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren

Webradio: 54 Prozent

Podcasts: 34 Prozent

Hörbücher und Hörspiele: 25 Prozent

Webradio sowie Hörbücher und Hörspiele verloren gegenüber dem Vorjahr jeweils rund zwei Prozentpunkte, gestreamte Musik und Podcasts blieben stabil. Bei den 14- bis 29-Jährigen hören laut Studie 93 Prozent zumindest gelegentlich Online-Audio.

Warum das Smartphone das wichtigste Abspielgerät bleibt

Das Smartphone nutzen laut Studie 83 Prozent der regelmäßigen Online-Audio-Hörenden, in allen Altersgruppen ist es die erste Wahl. Smart-TV, Laptop, Tablet, PC, Spielekonsole und Smartwatch wurden 2026 seltener genannt als im Vorjahr. Webradio hat das breiteste Geräteprofil: Neben dem Smartphone spielen dort smarte Lautsprecher und Internetradios mit Funknetz-Anschluss eine größere Rolle.

Am Smart-TV hören nach den Zahlen des Online-Audio-Monitors 20 Millionen Menschen Online-Audio, 38 Prozent der Online-Audio-Hörenden. Gestreamte Musik ist am Fernseher laut Online-Audio-Monitor mit 77 Prozent das meistgehörte Format. Wer Musik vom Smartphone über Kopfhörer oder Anlage hört, entscheidet über den Klang auch mit dem Digital-Analog-Wandler. Warum sich dafür ein Zusatzgerät lohnen kann, zeigt der Beitrag zum externen Digital-Analog-Wandler für das Handy.

Wo Online-Audio im Alltag läuft

Am häufigsten hören die regelmäßigen Online-Audio-Hörenden laut Studie im Auto mit 62 Prozent und bei der Hausarbeit mit 61 Prozent. Jüngere lassen sich häufiger nebenbei begleiten, beim Arbeiten, Surfen oder Spielen. Ältere hören häufiger ohne Nebenbeschäftigung.

Im Auto hören laut Studie 30 Millionen Menschen Online-Audio, 84 Prozent von ihnen auch Radio. Klassisches Radio über Ultrakurzwelle (UKW) oder das Digitalradio DAB+ erreicht dort 74 Prozent, Musikdienste 70 Prozent und Webradio 60 Prozent.

„Musik kommt heute für viele Menschen aus dem Netz, und oft läuft sie über das Gerät, das gerade in der Hand liegt. Für viele Hörer ist das bequem, aber selten der Anspruch an den Klang. Wer zu Hause bewusst zuhört, gewinnt mit einer ordentlichen Wiedergabekette mehr als mit dem nächsten Abonnement“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Über welche Plattformen die Hörer zu Musik und Podcasts finden

Im Gesamtmarkt bleibt Google mit YouTube laut Online-Audio-Monitor 2026 mit 51 Prozent der regelmäßigen Hörenden der meistgenutzte Zugang, knapp vor Spotify mit 48 Prozent. Beim Musikstreaming führt Spotify mit 57 Prozent der regelmäßigen Nutzer. Webradio wird dagegen vor allem über die Webseiten, Apps und Audiotheken der Sender sowie über Radioplattformen gehört.

Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, verwies bei der Vorstellung darauf, dass im digitalen Cockpit zunehmend die Auffindbarkeit darüber entscheidet, was gehört wird.

Wer im Winter 2026/2027 zu Hause bewusst hört, kann die Studienbefunde nutzen

Die Zahlen beschreiben, wie Menschen Online-Audio nutzen, nicht wie gut es klingt. Für die Anlage zu Hause lassen sie dennoch einen Schluss zu: Streaming ist der Normalfall, und der Weg vom Dienst zum Lautsprecher führt meist über das Smartphone, den Fernseher oder einen smarten Lautsprecher. Ein Netzwerkspieler oder ein externer Wandler holt die gestreamte Musik aus diesem Umweg heraus. Die Auftraggeber erheben die Online-Audio-Nutzung seit 2018 jedes Jahr. Wird die Reihe fortgesetzt, zeigt die nächste Ausgabe, ob sich die Nutzung weiter festigt oder ob Webradio weiter Reichweite abgibt.

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