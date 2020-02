Nah am Geschäftspartner: LV 1871 stellt zwei neue Filialdirektoren vor

“Mit unseren insgesamt sechs Filialdirektionen sind wir nah an unseren Geschäftspartnern in der Region. Umso mehr freuen wir uns, Gordon Hermanni und Thomas Buchholz als neue Filialdirektoren an Bord zu haben. Gemeinsam werden wir den eingeschlagenen Weg weitergehen, noch mehr Geschäftspartner für noch mehr Altersvorsorgeberatung zu gewinnen”, sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871.

Filialdirektoren mit großer Vertriebserfahrung

Beide Filialdirektoren bringen viele Jahre Erfahrung im Vertrieb mit. Gordon Hermanni hat Vertriebs- und Führungserfahrung unter anderem im Maklervertrieb der Zurich Gruppe Deutschland und als Vertriebsvorstand der Bonnfinanz. Thomas Buchholz hat langjähriges Vertriebsknowhow bei der LV 1871 und R+V gesammelt.

Über die LV 1871

Die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ist Spezialist und Top 10 Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens- und Rentenversicherungen. Rund 470 Mitarbeiter arbeiten im Herzen Münchens für den ebenso modernen wie traditionsreichen Versicherungsverein, der seine Marktposition seit fast 150 Jahren kontinuierlich ausbaut.

Die LV 1871 basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und verpflichtet sich den Interessen ihrer Kunden. Dafür arbeitet das Unternehmen mit unabhängigen Versicherungsvermittlern zusammen. Renommierte Ratingagenturen bewerten die Produkte und Lösungen seit Jahren mit Höchstnoten. Mit einer Solvenzquote von über 400 Prozent gehört die LV 1871 zu den finanzstärksten und sichersten Lebensversicherungsunternehmen Deutschlands.