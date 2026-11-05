Neu bei der Fernstudienakademie: Fernkurs „Tagungs- und Kongressmanagement“ startet

Münster. Die Fernstudienakademie erweitert ihr Weiterbildungsangebot um einen neuen Fernkurs im Bereich Tagungs- und Kongressmanagement. Der Lehrgang richtet sich an Menschen, die sich gezielt für die Planung, Organisation und Durchführung von Tagungen und Kongressen qualifizieren möchten und dabei eine berufsbegleitende, flexible Lernform suchen.

Tagungen und Kongresse gehören zum sogenannten MICE-Bereich – „Meetings, Incentives, Conventions, Events“. Anders als bei klassischen Events steht bei Tagungen und Kongressen insbesondere der Wissenstransfer im Mittelpunkt. Entsprechend vielfältig sind die Anforderungen an diejenigen, die solche Veranstaltungen professionell konzipieren und organisieren.

„Eine Tagung oder einen Kongress erfolgreich zu organisieren, erfordert weit mehr als eine gute Veranstaltungsplanung. Konzept, Didaktik, Organisation, Zeit- und Kostenplanung müssen ineinandergreifen“, erläutert Dr. Gereon Franken von der Fernstudienakademie. „Mit unserem neuen Fernkurs möchten wir Interessierten das notwendige Fachwissen vermitteln, um Tagungen und Kongresse professionell planen, organisieren, durchführen und auswerten zu können.“

Der viermonatige Fernkurs vermittelt dazu praxisorientierte Kenntnisse in vier zentralen Themenbereichen: der Markt des Tagungs- und Kongresswesens, Veranstaltungsdidaktik, die Planung von Tagungen und Kongressen sowie deren Vorbereitung und Durchführung. Behandelt werden unter anderem die Auswahl geeigneter Veranstaltungsorte und Dienstleister, die Entwicklung von Veranstaltungskonzepten, Zieldefinition und Finanzplanung, Programmplanung, Teilnehmermanagement, Referentenbetreuung, Zeit- und Budgetkontrolle sowie Dokumentation und Evaluation.

Angesprochen werden insbesondere Personen, die bereits über berufliche Erfahrungen oder Qualifikationen in Bereichen wie Erwachsenenbildung, Veranstaltungsorganisation oder Tourismus verfügen und ihre Kenntnisse im Tagungs- und Kongressmanagement erweitern möchten. Der Kurs kann jederzeit begonnen und individuell an das eigene Lerntempo angepasst werden. Eine Verkürzung, Verlängerung oder Unterbrechung des Lehrgangs ist ebenfalls möglich. Die Weiterbildung findet vollständig als Fernlehrgang statt.

Für die fachliche Betreuung ist Christina Kallwey verantwortlich. Die freiberufliche Event- und Incentive-Managerin verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Veranstaltungsorganisation und hat den Lehrgang gemeinsam mit Anne Oppermann entwickelt. Sie begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Fernkurses individuell.

Die Kursgebühr beträgt 160 Euro monatlich bei einer regulären Laufzeit von vier Monaten, insgesamt also 640 Euro. Wer zusätzlich die schriftliche Abschlussprüfung ablegt, kann den Abschluss „Geprüfte Fachkraft für Tagungs- und Kongress-Management“ erwerben. Für die Abschlussprüfung fallen zusätzlich 160 Euro an.

Der Fernkurs ist von der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) staatlich zugelassen. Interessierte können jederzeit mit dem Lehrgang beginnen und sich zunächst ausführlich über Inhalte und Ablauf informieren.

Weitere Informationen zum neuen Fernkurs „Tagungs- und Kongressmanagement“ sowie die Möglichkeit zur Anforderung von Informationsmaterial gibt es unter:

www.fernstudienakademie.de/fernkurse/tagungs-und-kongressmanagement/