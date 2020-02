Neue Altenpflegeausbildung: In vielen Regionen fehlen noch Strukturen / bpa engagiert sich niedersachsenweit in Ausbildungsverbünden

Damit die neue generalistische Pflegeausbildung in den nächsten

Monaten wie geplant erfolgreich starten kann, müssen in vielen Regionen

Niedersachsens noch Strukturen geschaffen werden. Das zeigte sich jetzt bei

einer Fachveranstaltung des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste

e. V. (bpa). In Walsrode haben sich dazu rund 200 Vertreterinnen und Vertreter

von Pflegeheimen und -diensten getroffen. “Private Pflegedienste und Heime sind

überall in Niedersachsen seit Jahren intensiv in der Ausbildung aktiv und

treiben derzeit auch die Umsetzung der Pflegeberufereform engagiert voran. Vor

Ort fehlen jedoch in vielen Fällen noch die notwendigen Verbundstrukturen von

Altenpflegeträgern, Kliniken und Schulen”, erklärt die niedersächsische

bpa-Landesvorsitzende Ricarda Hasch.

Der Verband stellte seinen Mitgliedern die vom bpa entwickelten Arbeitshilfen

und insbesondere die bundesweit abgestimmten Musterkooperationsvereinbarungen

vor und gab mit Praxisbeispielen aus dem Miteinander von Ausbildungsbetrieben

und Pflegeschulen Hinweise für die Umsetzung der neuen Ausbildung. Im Zuge der

“Generalistik” wurden die bisher getrennten Ausbildungen in den Bereichen der

Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits- und

Kinderkrankenpflege zusammengelegt.

“Die generalistische Ausbildung sieht eine Spezialisierungsmöglichkeit für die

Altenpflege vor. Dafür haben aber nach einer Umfrage des bpa bisher noch nicht

alle Pflegeschulen die entsprechenden Angebote geschaffen”, kritisiert Hasch.

“Nur wenn sich Pflegeschüler überall in Niedersachsen für eine Vertiefung im

Bereich der Altenpflege entscheiden können, bekommen wir die benötigten

Fachkräfte für diesen wichtigen Versorgungsbereich”, stellt die

bpa-Landesvorsitzende klar.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.400 in Niedersachsen)

die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in

Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der

Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind

im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die

Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden

Euro.

