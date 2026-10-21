Neue Publikation: Suezkrise und Ungarischer Volksaufstand 1956

Die doppelte Krise des Kalten Krieges: Aufstand, Intervention und die Zerreißprobe der NATO. Passend zum 70. Jahrestag widmet sich Winfried Heinemann dem Kampf um den Suezkanal und dem Ungarischen Volksaufstand.

Zwei Krisen zur selben Zeit: In Ungarn unterdrückt der Einmarsch sowjetischer Truppen den Versuch eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz, und Ägypten sieht sich dem Angriff israelischer, britischer und französischer Streitkräfte ausgesetzt. In dieser transatlantischen Krise geht es im Jahr 1956 um mehr als die Kontrolle des Suezkanals, nämlich um den US-amerikanischen Einfluss in Europa und die Bereitschaft der Westeuropäer, militärisch Verantwortung zu übernehmen.

Systematisch analysiert Winfried Heinemann das Geschehen auf den Schlachtfeldern. Er zeigt, wie militärische, wirtschaftliche und politische Faktoren ineinandergreifen und drohen die NATO zu zerreißen. Ein Band, aktueller denn je.

Die Reihe Kriege der Moderne, herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw), macht die jüngsten Erkenntnisse der Forschung einem breiten Publikum zugänglich. Die wichtigsten militärischen Krisen und kriegerischen Konflikte der vergangenen Jahrhunderte werden sowohl im Hinblick auf den Verlauf der Auseinandersetzungen als auch in Bezug auf politische sowie kulturelle Zusammenhänge anschaulich dargestellt und analysiert.

Angaben zum Buch

Winfried Heinemann, Suezkrise und Ungarischer Volksaufstand 1956. Stuttgart: Reclam 2026 (= Kriege der Moderne), 160 Seiten, 18,00 EUR, ISBN 978-3-15-011461-2; E-Book im EPUB-Format, 16,99 Euro, ISBN 978-3-15-962651-2

Zum Autor

Winfried Heinemann, geb. 1956, Oberst a. D., ist Militärhistoriker und war bis 2025 Honorarprofessor an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Er forscht vorrangig zum militärischen Widerstand im Nationalsozialismus sowie zum Kalten Krieg.

2021 und 2025 erschienen in englischer Übersetzung seine Publikationen Operation „Valkyrie“: A Military History of the 20 July 1944 Plot (https://www.degruyterbrill.com/de/document/doi/10.1515/9783110699333/html) und The GDR and Its Military (https://www.degruyterbrill.com/de/document/doi/10.1515/9783111588414/html). Siehe auch: Unternehmen „Walküre“ (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/zmsbw-publikationen-zaw-heinemann-walkuere-5324140) und Die DDR und ihr Militär (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/zmsbw-pub-militaergeschichte-kompakt-uebersicht-5988856).

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/zmsbw-pub-kdm-heinemann-suezkrise-ungarischer-volksaufstand-6163900).

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