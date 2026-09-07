Neuerscheinung im YessYess Verlag

Neues Buch von Dr. Alexander Raab:

„Angenehm anders!“ verbindet juristische Präzision mit respektvoller Kommunikation unter Druck

Ostrhauderfehn/Fürth, 7. September 2026, Dr. Alexander Raab hat im YessYess Verlag sein Sachbuch „Angenehm anders! “ veröffentlicht. Der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht richtet sich an Führungskräfte, Unternehmer, Berater und Menschen, die auch unter Druck klar entscheiden und respektvoll kommunizieren wollen.

Wenn Härte zur zusätzlichen Belastung wird

In Krisen, Verhandlungen und angespannten Gesprächen greifen viele Menschen auf Härte, Aktionismus oder eine betont distanzierte Sprache zurück. Das kann Fronten verstärken und Vertrauen beschädigen. Raab beschreibt einen anderen Weg: freundlich im Ton, konsequent in der Sache und verlässlich in der Umsetzung. Klarheit und Menschlichkeit bilden dabei keinen Gegensatz. Eine eindeutige Position gewinnt an Wirkung, wenn das Gegenüber sich ernst genommen fühlt und trotz unterschiedlicher Interessen gesprächsfähig bleibt.

Eine Methode aus Sanierung und Verhandlungspraxis

Das Buch schöpft aus Erfahrungen in Sanierungen, Betriebsversammlungen und Bankgesprächen. Raab verbindet juristische Präzision mit einer Haltung, die Beziehungen stärkt, ohne Ergebnisse aus dem Blick zu verlieren. Die R-A-A-B-Choreografie strukturiert schwierige Gespräche. Mikro-Tools helfen in Momenten, in denen Zeitdruck und Emotionen steigen. Weitere Kapitel behandeln Brücken statt Fronten, persönliche Selbstführung sowie Achtsamkeit, Rituale und Qigong als Ressourcen für Ruhe und Präsenz.

Praktische Werkzeuge für Menschen mit Verantwortung

„Angenehm anders!“ ist kein Plädoyer für Nettigkeit um jeden Preis. Das Sachbuch zeigt, wie Menschen Grenzen halten, schwierige Wahrheiten aussprechen und zugleich die Qualität der Beziehung schützen können. Es richtet sich besonders an Führungskräfte, Unternehmer, Juristen, Berater und Verhandler. Die Grundgedanken lassen sich auch auf persönliche Konflikte übertragen.

„Entscheidend ist weniger das Etikett auf dem Deckel als die Qualität der Zusammenarbeit darunter. ‚Angenehm anders heißt für mich: klar in der Sache, freundlich im Ton, verbindlich in der Umsetzung. Oder im Sinne des Harvard-Konzepts: konsequent in der Sache, fair zu den Menschen“, sagt Dr. Alexander Raab, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht und Autor.

Über den Autor

Dr. Alexander Raab ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter bei PFO Rechtsanwälte. Als Keynote Speaker, Coach und Begleiter in Krisensituationen verbindet er rechtliche Präzision mit einem menschlichen Blick auf Führung und Verhandlung. Seine Arbeit richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und Menschen, die in schwierigen Situationen Orientierung und einen klaren nächsten Schritt suchen.

Bezugsquellen

„Angenehm anders!“ ist im YessYess Verlag erschienen und bei Amazon erhältlich. ISBN: 398631122X. Amazon: https://www.amazon.de/dp/398631122X Buchinformationen: https://twentyseconds.de/verlag/dr-alexander-raab-angenehm-anders/