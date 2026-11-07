Neues Gründerportal: Firmenkompass bündelt 198 Förderprogramme, 22 Rechner und Gründungsreports an einem Ort

Frankfurt am Main, 07.11.2026 – Rund 690.000 Menschen haben sich 2025 in Deutschland selbstständig gemacht, davon 483.000 im Nebenerwerb. Das zeigt der KfW-Gründungsmonitor 2026. Viele von ihnen stehen am Anfang vor denselben Fragen: welche Förderung passt, wie viel Startkapital nötig ist und ob sich der geplante Stundensatz rechnet.

Firmenkompass ist ein AZAV-zugelassener Bildungsträger für Gründungscoaching. Das neue Portal bündelt das Wissen aus der Coachingpraxis in frei zugänglichen Werkzeugen.

Förderdatenbank mit Quelle und Prüfdatum

Kern des Portals ist die Förderdatenbank für Gründerinnen und Gründer (https://firmenkompass.de/foerderung/). Sie enthält 198 Programme von Bund, Ländern und EU: Zuschüsse, Darlehen, Beratung, Stipendien, Bürgschaften und steuerliche Förderung. Nutzerinnen und Nutzer filtern nach Bundesland, Förderart und Ausgangslage, etwa Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld (bis Juni 2026 Bürgergeld), Anstellung oder Studium. Jeder Eintrag nennt seine Quelle und das Datum der letzten Prüfung. Über eine Förderung entscheidet immer die zuständige Stelle im Einzelfall.

22 Rechner, offen gerechnet

Die Rechner für Gründerinnen und Gründer (https://firmenkompass.de/rechner/) reichen vom Break-even über den Liquiditätsplan für zwölf Monate bis zum Kleinunternehmer-Check. Dazu kommen Rechner für Gründungszuschuss und Einstiegsgeld. Die Formeln stehen offen unter jedem Rechner. Eingaben werden nicht gespeichert, gerechnet wird im Browser. Kammern, Beratungsstellen und Blogs können die Rechner kostenfrei auf ihrer eigenen Website einbinden.

Reports zur Existenzgründung

Unter dem Namen Firmenkompass Research sind die ersten drei Studien und Reports erschienen (https://firmenkompass.de/studien-reports/), weitere folgen. Sie werten amtliche Statistik und große Gründungserhebungen aus, unter anderem zum Gründungsgeschehen 2025 und zu Gründungskosten in 99 Städten. Die Daten stehen als CSV-Dateien zum Download bereit und dürfen mit Quellenangabe zitiert werden.

Ergänzt wird das Angebot durch 150 Ratgeber, ein Gründerlexikon mit 258 Begriffen und Vorlagen, darunter Businessplan, Finanzplan und Checklisten.

„Fördermittel ersetzen kein tragfähiges Geschäftsmodell. Aber wer seine Möglichkeiten kennt und seine Zahlen früh durchrechnet, trifft bessere Entscheidungen. Genau dafür haben wir das Portal gebaut: damit Gründerinnen und Gründer vorbereitet in das Gespräch mit Bank, Kammer oder Agentur gehen.“ – Maximilian Ossot, Gründer der Firmenkompass GmbH