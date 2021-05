Neues Studium am FH Campus Wien

In erster Linie richtet sich das englischsprachige Studium an alle, die in internationalen oder kommunalen Institutionen und Organisationen bereits in Verantwortungspositionen tätig sind. Sie können sich im Rahmen des Studienlehrgangs zu aktuellen städtischen Top-Themen wie etwa „Urban Policy“ oder „International Affairs“ weiterbilden.

Lernen von Wiener Best Practices

Durch die Kooperation mit der Stadt Wien steht den TeilnehmerInnen ein exzellentes „role model“ im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge zur Verfügung, das Metropolen auf der ganzen Welt gerne als Best practice-Beispiel heranziehen. Von dieser Rolle als Wissensträgerin in politisch-administrativen Prozessen erwerben die TeilnehmerInnen einen Handlungs- und Gestaltungsleitfaden, um Herausforderungen aus ihrem jeweiligen beruflichen Alltag kompetent und nachhaltig zu meistern.

Der Masterlehrgang, der im Oktober 2021 starten wird, ist auf vier Semester angelegt und kostenpflichtig. Für den Lehrgang können finanzielle Beihilfen beantragt werden. Die Bewerbung ist laufend möglich.