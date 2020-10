NextPharma investiert 15 Mio. Euro am Standort Göttingen

Im Rahmen seiner Unternehmensstrategie investiert NextPharma weiterhin erheblich in seine bestehenden Standorte, um die Kapazitäten wie auch die Effizienz mit hochmodernen Anlagen zu erhöhen. So wurden kürzlich 15 Mio. Euro in den Göttinger Standort investiert. Das Investitionsprojekt, das innerhalb von 12 Monaten umgesetzt wurde, umfasste den Bau eines neuen, 1.000 m? großen Gebäudes auf zwei Ebenen mit zusätzlichen Produktionsanlagen im Erdgeschoss zum Mischen, Granulieren, Tablettieren und Befilmen. Durch die Investition erhöht sich die Kapazität am Standort Göttingen um 25%, was einer Steigerung des Herstellungs- und Verpackungsvolumens um rund eine Milliarde Tabletten pro Jahr entspricht.

Das Gebäude und seine Einrichtungen wurden im 3. Quartal 2020 in Betrieb genommen. Im Obergeschoss wurde u.a. eine Hochleistungsverpackungslinie für Blisterpackungen installiert. Die Verpackungskapazitäten werden bereits im 2. Quartal 2021 um eine weitere Dosenverpackungslinie ergänzt. Das gesamte Gebäude wird mit neuester Gebäudeleit- und Lüftungstechnik (HVAC-Technologie) gesteuert.

Peter Burema, CEO von NextPharma, hierzu: “Wir freuen uns sehr, die Produktversorgung unserer bestehenden und neuen Kunden mit dieser hochmodernen zusätzlichen Kapazität zu unterstützen, die auch einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie von NextPharma als einem der führenden europäischen CDMOs darstellt. Obgleich wir heute an unserem Standort in Göttingen die gewonnene zusätzliche Wettbewerbsfähigkeit für feste Darreichungsformen feiern, investieren wir auch weiterhin in all unsere Standorte und Fähigkeiten. Dies halten wir für unabdingbar, um die Herausforderung der Produktversorgung auf dem Pharmamarkt zu bewältigen, was während der Covid-19-Krise noch deutlicher geworden ist.”

