„NICHT EINFACH KLICKEN!“ – BRANCHENÜBERGREIFENDE INITIATIVE

Die Reform der privaten Altersvorsorge erhöht den Beratungsbedarf. Das neue Whitepaper der Initiative „ThinkTank VorsorgeVertrieb“ plädiert für eine ganzheitliche Betrachtung der Vorsorgesituation statt eines verkürzten Blicks auf Fördermittel. Die BCA AG startet dazu gemeinsam mit Partnern aus Versicherung, Investment und Vertrieb eine Initiative für qualifizierte, unabhängige Beratung.

Mit dem Ende der Riester-Rente und dem Start des neuen Altersvorsorgedepots zum 1. Januar 2027 steht die private Altersvorsorge in Deutschland vor einem grundlegenden Umbruch. Gleichzeitig steigt die Bedeutung der Beratung zu Vorsorgelösungen mit Versicherungs- und Investmentanteilen. Die BCA AG hat deshalb gemeinsam mit Partnern aus Versicherung, Investment und Maklerschaft die Initiative „ThinkTank VorsorgeVertrieb“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Bedeutung qualifizierter, unabhängiger Beratung in der Altersvorsorge sichtbar zu machen und gemeinsam Impulse für Produkte, Beratungsansätze und Kommunikation zu setzen.

Unter dem Titel „Nicht einfach klicken! – Warum Beratung zur Altersvorsorge unverzichtbar bleibt“ hat die Initiative heute ein Whitepaper vorgelegt, das die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit zusammenfasst.

„Es ist gut zu sehen, dass das neue Förder-Regime den Fokus auf die hohe Bedeutung privater Vorsorge lenkt“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG, von der die Initiative ins Leben gerufen wurde. „Dass die beteiligten Unternehmen trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven und Interessen eine gemeinsame Einschätzung gefunden haben, zeigt, wie wichtig eine ganzheitliche Perspektive ist, um die individuellen Bedürfnisse richtig zu bedienen.“

Eine Initiative mit klarer Haltung

Die beteiligten Unternehmen – BCA AG, Die Bayerische, Fidelity International, Franklin Templeton, HdB Haus der Berater, Mando Finanz und Volkswohl Bund – eint die gemeinsame Überzeugung, dass nicht das einzelne Produkt, sondern die ganzheitliche, kompetente Beratung darüber entscheidet, ob private Vorsorge langfristig trägt. Mit dem Start des Altersvorsorgedepots verringert sich der Beratungsbedarf nicht, er wächst vielmehr, denn die für eine fundierte Entscheidung relevanten Fragen zu Förderung, Besteuerung, Rendite und individueller Lebenssituation lassen sich nicht einfach per Klick beantworten.

Die BCA positioniert sich mit der Initiative als Vorreiter und Plattformgeber, der Versicherer, Investmentgesellschaften, Vertriebe und Makler an einen Tisch bringt – für eine neue Generation der Altersvorsorgeberatung.

Thesen für die Zukunft der Beratung

Auf rund fünf Seiten beschreibt das Whitepaper, wie sich der Markt für Altersvorsorge derzeit verändert und warum Beratung dabei zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird. Zu den zentralen Aussagen zählen:

Zwei Welten entstehen: Der Markt spaltet sich in Selbstentscheider, die eigenständig über Neobroker und ETF-Sparpläne investieren, und Kunden, die strukturierte Beratung suchen. Beide brauchen informierte Entscheidungsgrundlagen.

Das Altersvorsorgedepot ist eine Chance, aber kein Selbstläufer: Die neue Förderkategorie vereinfacht Strukturen, macht es aber keineswegs einfacher, sich für „gefördert“ oder „privat“, für Versicherung oder Depot oder beides zu entscheiden. Deshalb wird ganzheitliche Beratung noch wichtiger.

Beratung hat ihren Preis – und das muss offen kommuniziert werden: Die Initiative plädiert dafür, den Wert von Beratung transparent und selbstbewusst zu vermitteln, statt ihn zu verschweigen.

Versicherung und Investment als System statt als Gegensatz: Die Zukunft der Vorsorge liegt in der intelligenten Kombination beider Welten, abgestimmt auf Lebensphase, Risikoprofil und Liquiditätsbedarf.

Kooperation statt Alleingang: Nur im Zusammenspiel von Versicherern, Investmentanbietern, Vertrieben und Maklerpools lässt sich die Komplexität der neuen Vorsorgewelt für Kunden beherrschbar machen.

Das vollständige Whitepaper steht hier zur Verfügung: 20260917_Whitepaper_Altersvorsorge_final-1.pdf

Wie es weitergeht

Die Veröffentlichung des Whitepapers ist der Auftakt eines mehrstufigen Programms. In den kommenden Monaten sind unter anderem Experten-Workshops mit Vertretern aus Versicherung, Investment, Pools und Maklerschaft zur Entwicklung konkreter Beratungs- und Produktansätze geplant. Außerdem sammelt die Initiative laufend Informationen zur Ausgestaltung, Beratung und zu den Rahmenbedingungen der künftigen Vorsorgeoptionen. Begleitet wird die Initiative durch Fachbeiträge der beteiligten Unternehmen.

Über den ThinkTank VorsorgeVertrieb

Im ThinkTank VorsorgeVertrieb arbeiten Unternehmen aus der Lebensversicherung, dem Asset-Management, der Vermittlung und der Dienstleistung zusammen. Ziel ist es, einen Beratungsansatz zu entwickeln, der private Altersvorsorge in Deutschland neu positioniert und mit modernen, flexiblen Lösungen aus Versicherung und Investment ein attraktives, verständliches und wertorientiertes Angebot schafft.

Beteiligt an der Initiative sind die BCA AG, Die Bayerische, Fidelity International, Franklin Templeton, HdB Haus der Berater, Mando Finanz und Volkswohl Bund.