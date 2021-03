NXTBoardroom bringt das Kontor 4.0 nach Hamburg (FOTO)

Im Zwilling-Haus vis-a-vis vom Rathaus ist mit „The Boardroom Hamburg“ ein Freiraum im Vintage-Modern-Stilmix für Persönlichkeiten auf Board-Ebene entstanden / Business-Ecosystem-Konzept präsentiert sich nach Gründung in München nun in der Hansestadt / Weitere Locations in der Schweiz und auf Mallorca geplant

Die Idee des „New Work“ hat durch die Pandemie weiter an Dynamik gewonnen. Sie hat neue Impulse erhalten – alternative Arbeitsmodelle und Formen werden weiterentwickelt jenseits des klassischen, hierarchiegeprägten Büros. Die neue Berufs- und Businesswelt verlangt Flexibilität, Unangepasstheit und Gespür sowohl für Menschen als auch für Innovationen. Corona, Homeoffice sowie wenige Geschäftsreisen haben leider zu einem weitgehenden Wegfall persönlicher Kontakte geführt. Das Verlangen ist gewachsen nach völlig neuen Räumen für Arbeit und Business. Wir brauchen neue Denk- und Sozialräume! Das Konzept von NXTBoardroom bietet mit seinem hybriden Ansatz hierzu die Lösung – einen anregenden Ort für New Work, Inspiration und Geschäftsmöglichkeiten. Nach der Gründung von „The Boardroom Munich“ präsentiert sich das Business-Ecosystem-Konzept nun mit „The Boardroom Hamburg“ auch in der Hansestadt. Die Räume an Top-Standorten dienen als physische Hubs, darüber hinaus sind alle Mitglieder zudem über eine digitale Plattform verbunden.

Der Gründer von NXTBoardroom, Dr. Bruno Weidl beschreibt das Konzept wie folgt: „Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, nämlich die richtigen Persönlichkeiten zu vernetzen, in einem Umfeld mit Feelgood-Atmosphäre, einfachen, effizienten Prozesse und bezahlbarem Luxus.“ Das Besondere am Konzept von NXTBoardroom, so der Münchner Management- und Personalberater: „Wir sind nicht einfach ein weiterer Co-Working-Space und auch kein weiterer Business-Club. Wir managen die Qualität durch einen attraktiven und variabel nutzbaren Standort und kombinieren das mit der Auswahl der Menschen, denen wir dieses Angebot öffnen.“ Durch die Kuratierung kämen die richtigen Leute zusammen, sagt der versierte Kenner der Welt der Entscheider.

Der Kurator von The Boardroom Hamburg, Christian Haupt, ergänzt zum Konzept: „Wir bedienen die Bedürfnisse der modernen Führungskräfte. Gerade die Pandemie zeigt uns doch, dass wir viel flexibler sein müssen.“ Home-Office und Video-Konferenzen seien inzwischen der Regelfall, es werde mehr und mehr in Projekten und in Teams gearbeitet, die sich je nach Bedarf neu zusammensetzten. Haupt konkretisiert: „Dazu braucht es neue Organisationsformen. Wohin gehe ich als Unternehmensleiter oder Aufsichtsrätin, wenn ich ein Meeting in professionellem Umfeld abhalten möchte? Wo kann ich eine private, persönliche Veranstaltung durchführen? Und wo treffe ich unkompliziert auf Menschen, mit denen ich mich auf Augenhöhe, offen, vertrauensvoll, kooperativ austauschen kann? Es braucht einen Kontor 4.0.“ Daher auch die Lage im historischen Zwilling-Haus vis-a-vis von Rathaus und Handelskammer – mitten im politischen und wirtschaftlichen Herz der Freien- und Hansestadt.

Auch innenarchitektonisch schlägt der NXTBoardroom in Hamburg eine Brücke zwischen Aufbruch und Tradition: Im Vintage-Modern-Stil-Mix vereinen sich futuristische Elemente bei Möbeln, Lampen sowie die Farbgebung von Wänden und Böden. Nach Ende der Restriktionen bietet sich damit eine kultivierte Möglichkeit zu Begegnungen, Veranstaltungen und Konferenzen.

Über „NXTBoardroom“

Zugang zu Kompetenz, Kapital und Kontakten lautet im März 2018 die Gründungsidee von NXTBoardroom. Mit The Boardroom Munich in der Leopoldstraße wurde diese Idee erstmalig umgesetzt. Das Business-Ecosystem für ausgewählte Entscheider:innen traf auf großen Zuspruch und hat sich in der bayerischen Landeshauptstadt schnell zur Location für Führungskräfte und Gründer:innen etabliert. Nach dem erfolgreichen Proof-of-Concept von The Boardroom Munich startet nun The Boardroom in Hamburg. In Vorbereitung ist die Eröffnung weiterer Büros in der Schweiz und auf Mallorca geplant.

Die Location

The Boardroom Hamburg befindet sich in der ersten Etage des Zwilling-Hauses an der Ecke Schauenburger Straße und Große Johannisstraße direkt gegenüber von Rathaus und Handelskammer. Weitere Informationen zum Angebot von The Boardroom Hamburg gibt der Kurator Christian Haupt. Zur Erläuterung des NXTBoardroom-Konzepts steht Dr. Bruno Weidl zur Verfügung.

Über Dr. Bruno Weidl

Der Gründer und CEO von Weidl&Company in München ist einer der bekanntesten und profiliertesten Headhunter Deutschlands und ein versierter Experte im Executive Coaching. Neben seiner aktuellen Tätigkeit als Aufsichtsrat bei der Deutschen Nickel Gruppe war der gebürtige Dortmunder stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Schön Klinik Privatstiftung und Partner bei den internationalen Executive Search Firmen Egon Zehnder, Heidrick&Struggles sowie SpencerStuart. Der stellvertretende Vorsitzende der Deutsch-Malaysischen Gesellschaft hat Wirtschaftswissenschaften und Organisationspsychologie an den Universitäten Münster, München, San Francisco und Singapur studiert.

Kontakt: b.weidl@nxtboardroom.com; Tel. 089 – 28 72 35 10; Mobil 0172 – 938 28 55

Über Christian Haupt

Der Kurator des Hamburger NXTBoardrooms ist geschäftsführender Gesellschafter der GH Invest GmbH. Zuvor war Haupt Geschäftsführer und Gesellschafter in verschiedenen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie und im Fahrzeugbau. Haupt hat in Hamburg und Zürich Betriebswirtschaftslehre studiert und einen Abschluss als Lic. oec. publ. der Universität Zürich. Der gebürtige Hamburger ist Mitglied des Anglo-German Clubs sowie des Übersee-Clubs Hamburg und engagiert sich darüber hinaus im HTHC Business Club.

Kontakt: c.haupt@nxtboardroom.com; Tel. 040 – 81 97 47 20; Mobil 0172 – 412 75 59

