ompakter Praxisratgeber: Auswahlgespräche professionell führen.

Bonn ? Die richtige Person in der richtigen Stelle ist oft erfolgsentscheidend ? das neue Handbuch ?Auswahlgespräche professionell führen? von Jochen Gabrisch zeigt, wie das geht. Der aktuelle Band der Reihe ?Leadership kompakt? ist soeben im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

Gerade in komplexen VUCA-Arbeitswelten und in den Turbulenzen der noch anhaltenden Krise sind Fach- und Führungskräfte wichtig, die ihre Stelle über reine Fachkompetenzen hinaus konstruktiv ausfüllen sowie mit flexiblen und auch verschärfenden Herausforderungen umgehen können. Qualität und Professionalität des Auswahlprozesses spielen dabei eine herausragende Rolle.

Der neue Ratgeber des erfahrenen Eignungsdiagnostikers Jochen Gabrisch setzt hier an und liefert für den gesamten Auswahlprozess praktische Hilfestellungen. Der Autor erläutert zunächst, wie ein Stellenprofil erstellt und vermarktet wird, das die spezifischen Anforderungen der zu besetzenden Führungs- oder Fachposition zuverlässig erfasst. Den Schwerpunkt des Buches bildet das praktische Know-how zu Interviewführung und Fragetechnik ? inklusive eines handfesten Leitfadens. Dieser besteht aus über 50 ausgewählten Kernfragen, mit denen sich die stellenrelevanten Kompetenzen eines Bewerbers in verschiedenen Bereichen ermitteln lassen. Dazu werden die Ziele jeder Kernfrage erläutert und verschiedene Anschlussfragen sowie mögliche Hintergründe verschiedener Antwortarten vorgestellt. Die Erklärungen und Beispiele aus der langjährigen Erfahrung des Autors machen klar nachvollziehbar, worauf Personalentscheider beim Stellen der Fragen, beim schrittweisen Nachhaken sowie bei den Antworten des Kandidaten achten sollten. Aufgezeigt wird auch, welche Fragen zu vermeiden sind. Dieser Interviewhilfe folgen praktische Hinweise zur Arbeit mit ergänzenden diagnostischen Tools wie Arbeitsproben, Präsentationen, Tests oder Gamification. Abgerundet wird das Buch durch eine konkrete Hilfestellung, um die Auswertung von Gespräch und Diagnostik objektiv an den Stellenanforderungen orientiert durchzuführen und Beurteilungsfehler zu vermeiden.

Als zusätzlicher Service zum Buch stehen umfangreiche digitale Handouts zur Verfügung, die als direkt einsetzbare Arbeitshilfen ausgedruckt und genutzt werden können. Leser erhalten hier unter anderem eine weitere Fragenliste zu Kernkompetenzen sowie Beobachter-Checklisten für die Durchführung von Rollenspielen und Präsentationen.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: https://www.managerseminare.de/tb/tb-12048

Jochen Gabrisch: Auswahlgespräche professionell führen. Wie Sie geeignete Fach- und Führungskräfte identifizieren und von Ihrem Unternehmen überzeugen. managerSeminare, Bonn 2020, 128 S. + Online-Arbeitshilfen, kt., ISBN 978-3-95891-072-0, 24,90 Euro