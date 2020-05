Online Schulung Compliance für Geschäftsführer

S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Mit dem Seminar Compliance für Geschäftsführer erlernen Sie folgende fachliche Skills:

> Rechte, Pflichten und Haftung des Geschäftsführers – Compliance und Risk-Management für Unternehmer

> Compliance: Neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer und Prokuristen

> Compliance-Risiken aktiv steuern

> Pflichten als Geschäftsführer und als Prokurist aktiv steuern

> Auf was kommt es beim Geschäftsführer-Vertrag und beim Prokuristen-Vertrag an?

> VW, Siemens & Co. ” Maßstab für alle?

> Einrichtung und Aktivierung der Compliance- Organisation

> Verantwortung Compliance: Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 – Business Judgement Rule

> Best-Practice bei der Einführung eines Verhaltenskodex

> Tax-Compliance ” Steuererklärungen & Co.: Sorgfaltspflichten kennen und gezielt kontrollieren

> Neue Haftungsrisiken: Geldwäscheprävention, Transparenzregister und Datenschutz

