Online Schulung Internationale Teams – Auf was kommt es an?

S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

> neue Impulse

> Interaktivität und vernetzende Elemente

> persönliche Problemstellungen diskutieren

> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox

> direkter Fokus

> kleine Gruppen

> keine Reisekosten

> spare Reisezeit

Unterschiedliche Kulturen im Team sind seit Langem keine Seltenheit mehr. Mit dem Seminar Internationale Teams führen – Auf was kommt es an? erlernen die Teilnehmer die erforderlichen Skills, um multikulturelle Teams erfolgreich zu führen. Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar folgende Fähigkeiten:

> Welcher Kommunikationsstil passt zu welcher Kultur?

> Do`s und Don`ts der unterschiedlichen Kulturen

> Diversity Management: Vielfalt gezielt nutzen

> Mitarbeiter akzeptieren Sie als Führungskraft nicht!

> Ziele klar definieren und Zielvereinbarungsgespräche führen

> Teams zielführend und kulturgerecht motivieren

> Führen in unterschiedlichen Kulturen – Worauf kommt es an?

> Kultur, Geschlecht, Generationen – Kommunikationshürden überwinden

> Erfolgreiches Konfliktmanagement mit der richtigen Kommunikation in multikulturellen Teams

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100