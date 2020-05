Online-Seminar Führung: ?Kraftvoll und klar führen?

Sie erwarten zwei intensive Stunden Input und Erfahrungsaustausch zum Thema ?Führung?. Dieses virtuelle Seminar vermittelt Ihnen Tipps und Anregungen, wie Sie Ihre Rolle als MVZ-Geschäftsführer/in bzw. Praxismanager/in in Ihrer ?Sandwich-Position? noch erfolgreicher ausfüllen können.

Darüber hinaus geben wir Ihnen wertvolles Knowhow an die Hand, wie Sie nach allen Seiten hin klar und bedacht kommunizieren, und den jeweiligen Anforderungen bestmöglich gerecht werden können.

Die begrenzte Teilnehmerzahl von 10 Personen pro Online-Seminar garantiert eine konstruktive Interaktion und intensiven Austausch auch in diesem virtuellen Format.

Zielgruppe

Das Online-Führungstraining richtet sich an MVZ-Geschäftsführer (m/w/d) und Praxismanager (m/w/d). Bei den jeweiligen Teilnehmern des Online-Meetings achten wir auf Homogenität der jeweiligen Gruppe.

Ihre Referentin ? Expertin für Leadership

Nadja van Uelft ist Leadership-Coach und Führungstrainerin, Lehrbeauftragte der HMKW (Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, Berlin) sowie Expertin für Leadership und überzeugende Kommunikation. Nadja van Uelft ist seit 20 Jahren deutschlandweit tätig.

Termin

Da der erste Veranstaltungstermin am 13.05.2020 nach kurzer Zeit ausgebucht war, bieten wir am 10. Juni 2020 das Online-Führungstraining erneut an. Das Zoom-Meeting startet um 16:00 Uhr endet um 18:00 Uhr.

Information

Weitere Informationen zu den einzelnen Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Internetpräsenz unter www.frielingsdorf.de/seminar/virtuelles-praxistraining/.

Die Frielingsdorf Akademie ? Ihre Abkürzung zum Erfolg!