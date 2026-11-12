Osisko Gold gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt

(Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben)

HIGHLIGHTS

3. Quartal 2026 (Stand: 30. September 2026)

· Finanzen: ~1.501,9 Mio. $ an Barmitteln, gebundenen Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren, darunter ~733,7 Mio. $ an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, ~691,2 Mio. $ an gebundenen Barmitteln sowie ~77,0 Mio. $ an Investitionen und marktgängigen Wertpapieren; Verkauf von 3.162 Unzen Gold aus kleinräumigen Testabbauaktivitäten im Tintic-Projekt.

· Finanzierung: Abschluss einer Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 9,250 % und einem Bruttoerlös von 600,0 Mio. US-Dollar sowie Rückzahlung und Beendigung der Vereinbarung bezüglich der „Appian 2025“-Finanzierungsfazilität; Ankündigung einer Privatplatzierung von Eigenkapital in Höhe von 30 Mio. US-Dollar mit Trafigura.

· Cariboo-Gold-Projekt: Bekanntgabe der endgültigen Investitionsentscheidung, mit dem formellen Bau des Cariboo-Gold-Projekts fortzufahren, wobei der erste Goldguss für das 1. Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das 2. Halbjahr 2029 erwartet wird; Veröffentlichung neuer Bohrergebnisse aus dem Oberflächen-Tiefbohr- und Infill-Explorationsprogramm sowie der ersten neuen Bohrungen am Greenfield-Ziel „Proserpine“; Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse und einer vorläufigen internen Abgleichanalyse des abgeschlossenen Infill-Programms in der Lowhee-Zone; 16 Bohrgeräte sind im Rahmen aller Tagebau- und Untertageprogramme am Standort im Einsatz.

· Unternehmensweit: Die Umfirmierung in „Osisko Gold Group Inc.“ wurde abgeschlossen.

Nach dem 3. Quartal 2026

· Unternehmensnachrichten: Elijah Tyshynski übernahm die Rolle des CFO als Nachfolger von Alexander Dann; Abschluss einer privaten Kapitalplatzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar mit Trafigura; Ernennung von Cameron Carter zum VP, Construction Operations bei Barkerville Gold Mines, sowie Bekanntgabe des Ausscheidens von Sarah Harrison, VP, Permitting and Compliance.

· Cariboo-Goldprojekt: Es wurde ein Update zum Baufortschritt gegeben und neue Bohrergebnisse aus dem laufenden Definitions-Infill-Programm in der Lowhee-Zone bekannt gegeben.

Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – gibt seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2026 („Q3 2026“) bekannt.

HIGHLIGHTS DES 3. QUARTALS 2026

Aktuelles zu Betrieb, Finanzen und Unternehmensentwicklung

Zum 30. September 2026 verfügte das Unternehmen über rund 1.501,9 Millionen Dollar an Barmitteln, gebundenen Barmitteln und Kapitalanlagen, darunter 733,7 Millionen Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, 691,2 Millionen Dollar an gebundenen Barmitteln sowie 77,0 Millionen Dollar an Kapitalanlagen und marktgängigen Wertpapieren. Die gebundenen Barmittel umfassen Beträge, die auf separaten Konten im Rahmen der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen (wie hierin definiert) gehalten werden und bei Erfüllung der entsprechenden Bedingungen zur Auszahlung bereitstehen, sowie Zeichnungserlöse, die vor Abschluss der Trafigura-Beteiligung (wie hierin definiert) eingegangen sind. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen hatte das Unternehmen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 900 Millionen US-Dollar im Umlauf, bestehend aus (i) 300 Millionen US-Dollar im Rahmen der 4,125 %-Wandelanleihe mit Fälligkeit am 15. Juni 2031 (die „Wandelanleihe“) und (ii) 600 Millionen US-Dollar im Rahmen der am 1. Oktober 2031 fälligen vorrangig besicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 9,250 % (die „vorrangig besicherten Anleihen“).

Das Unternehmen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 19,3 Millionen US-Dollar (4,4 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2025) sowie Umsatzkosten in Höhe von 9,9 Millionen US-Dollar (3,0 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2025) aus dem Verkauf von 3.162 Unzen Gold aus kleinräumigen Testabbauaktivitäten und dem Direktversand von mineralisiertem Material im Rahmen des Tintic-Projekts, was nach Abzug sonstiger Betriebs- und allgemeiner Verwaltungskosten zu einem Betriebsergebnis von 3,8 Millionen US-Dollar führte (Verlust von 33,2 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2025).

Am 8. Juli 2026 gab das Unternehmen neue Bohrergebnisse aus 11 oberirdischen Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 8.971 Metern bekannt, die zwischen Dezember 2025 und April 2026 im Rahmen eines laufenden Infill-Explorationsprogramms für „Cariboo Deeps“ und den Bereich in der Nähe der Mine im Cariboo-Gold-Projekt durchgeführt wurden. Etwa 65 % der Bohrungen durchquerten Bereiche außerhalb des derzeitigen Ausdehnungsbereichs der Cariboo-Goldlagerstätte, und die Ergebnisse bestätigten das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 718 Metern unter der Oberfläche in Bohrloch IM-26-001.

Am 14. Juli 2026 wurde die Umfirmierung des Unternehmens in „Osisko Gold Group Inc.“ wirksam, und am 20. Juli 2026 wurden die Stammaktien unter dem neuen Symbol „OGG“ sowohl an der TSXV als auch an der NYSE gehandelt. Die Handelssymbole für die börsennotierten Optionsscheine des Unternehmens änderten sich ebenfalls mit Wirkung zum 20. Juli 2026: (i) Optionsscheine, die an der Nasdaq unter „ODVWZ“ und an der TSXV unter „ODV.WT.U“ gehandelt wurden, wurden in „OGGWZ“ bzw. „OGG.WT.U“ umbenannt; und (ii) die an der TSXV unter „ODV.WT.A“ und „ODV.WT.V“ gehandelten Optionsscheine wurden in „OGG.WT.A“ bzw. „OGG.WT.V“ geändert.

Am 22. Juli 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es über seine Tochtergesellschaft Barkerville eine Unterstützungs- und Fördervereinbarung (die „Unterstützungsvereinbarung“) mit dem District of Wells in British Columbia mit Wirkung zum 21. Juli 2026 geschlossen hat, um soziale und wirtschaftliche Initiativen im District of Wells im Zusammenhang mit dem Cariboo-Goldprojekt zu unterstützen. Für die dreijährige Laufzeit der Unterstützungsvereinbarung sind freiwillige finanzielle Beiträge des Unternehmens in Höhe von insgesamt bis zu 3,0 Millionen Dollar vorgesehen, vorbehaltlich des alleinigen Ermessens des Unternehmens und der fortgesetzten Teilnahme im Rahmen der Unterstützungsvereinbarung.

Am 23. Juli 2026 gab das Unternehmen die endgültigen Ergebnisse und eine vorläufige interne Abgleichanalyse seines zuvor abgeschlossenen Infill-Bohrprogramms in der Lowhee-Zone des Cariboo-Goldprojekts bekannt. Die vorläufige interne Abgleichanalyse von zwei lokal begrenzten Bereichen, die insgesamt 17.072 Meter Infill-Bohrungen in 185 Diamantbohrlöchern umfassen, zeigte eine den Erwartungen entsprechende Variabilität der Lagerstätte und unterliegt einer laufenden Bewertung und Modellierung.

Am 5. August 2026 gab das Unternehmen die ersten neuen Bohrergebnisse aus 14 oberirdischen Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 6.463 Metern bekannt, die zwischen Februar und Mai 2026 im Rahmen eines laufenden Explorationsprogramms auf dem regionalen Greenfield-Zielgebiet Proserpine durchgeführt wurden, das sich innerhalb der Grenzen des größeren Cariboo-Goldprojekts befindet. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines sich abzeichnenden Goldmineralisierungssystems, das aus hochgradigen Strukturen und breiteren Zonen mit niedriggradiger Mineralisierung besteht, die auf ein Potenzial für Massenabbauverfahren hindeuten könnten.

Am 20. August 2026 schloss Barkerville mit von Appian Capital Advisory Limited beratenen Fonds eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung bezüglich der Finanzierungsfazilität 2025 in Höhe von 450 Millionen US-Dollar für das Cariboo-Goldprojekt ab. Die Änderung sah günstigere Auflagen vor, senkte die Gesamtkapitalkosten und verlängerte die Option des Unternehmens, aufgelaufene Zinsen in Sachleistungen zu begleichen, um 12 Monate. Die Finanzierungsfazilität 2025 wurde am 30. September 2026 unter Verwendung der Erlöse aus der Emission der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen zurückgezahlt und beendet.

Am 25. August 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass Alexander Dann dem Unternehmen seine Absicht mitgeteilt hatte, in den Ruhestand zu treten, und von seiner Position als Chief Financial Officer („CFO“) und Vice President, Finance, zurücktreten werde. Im Rahmen des geplanten Nachfolgeprozesses des Unternehmens wurde anschließend Elijah Tyshynski zum CFO ernannt und trat nach einer Übergangsphase dem Führungsteam bei. Er bringt umfangreiche Erfahrungen im Finanz- und Kapitalmarktbereich mit, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt.

Am 14. September 2026 traf der Verwaltungsrat eine formelle Entscheidung für den Baubeginn des Cariboo-Goldprojekts, wobei der erste Goldguss für das 1. Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das 2. Halbjahr 2029 erwartet wird. Das Unternehmen gab zudem eine aktualisierte Schätzung des künftigen Kapitalbedarfs in Höhe von 990 Millionen Dollar (717 Millionen US-Dollar) ab dem 1. August 2026 bekannt, gestützt auf insgesamt verfügbare und geplante geschätzte Kapitalquellen in Höhe von bis zu 1.637 Millionen Dollar.

Am 14. September 2026 schlossen das Unternehmen und Barkerville Vereinbarungen mit Trafigura Canada Limited („Trafigura“) und Urion Investments Holdings Limited („Urion“), einer Tochtergesellschaft von Trafigura, die Folgendes umfassen: (i) eine Zeichnungsvereinbarung über 9.554.141 Stammaktien zu einem Preis von 3,14 US-Dollar pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von rund 30 Millionen US-Dollar (die „Trafigura-Kapitalbeteiligung“); (ii) Abnahmevereinbarungen über 100 % des Goldkonzentrats (bzw. bis zur Lieferung von 80.000 Tonnen Trockenmasse) und des Golddorés für die ersten vier Produktionsjahre im Cariboo-Goldprojekt (die „Abnahmevereinbarungen“); und (iii) unverbindliche Bedingungen und eine Exklusivitätsfrist in Bezug auf eine potenzielle nachrangige Gold-Vorauszahlungsfazilität in Höhe von bis zu 120 Millionen US-Dollar sowie eine weitere sechsjährige Abnahmeverpflichtung (die „Vorauszahlungsfazilität“).

Am 23. September 2026 legte das Unternehmen den Preis für eine aufgestockte Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Mio. US$ (anstelle von 500 Mio. US$) und einem Zinssatz von 9,250 %, fällig 2031, fest und schloss die Emission am 30. September 2026 ab. Der Nettoerlös in Höhe von rund 577,0 Millionen US-Dollar wurde verwendet, um alle ausstehenden Beträge zurückzuzahlen und alle Verpflichtungen im Rahmen der Finanzierungsfazilität 2025 mit Appian (insgesamt rund 120,8 Millionen US-Dollar) zu beenden, ein gesondertes Zinsrücklagenkonto in Höhe der ersten fünf Zinszahlungen auf die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen zu finanzieren sowie gesonderte Auszahlungskonten zur Förderung des Cariboo-Goldprojekts zu finanzieren.

Cariboo-Goldprojekt – British Columbia, Kanada (zu 100 % im Besitz des Unternehmens)

Bauarbeiten

Am 14. September 2026 gab das Unternehmen die positive endgültige Investitionsentscheidung („FID“) bekannt, mit dem formellen Bau des Cariboo-Goldprojekts (das „Projekt“) fortzufahren, und legte eine aktualisierte Schätzung der künftigen Kapitalverpflichtungen („COE“) für das Projekt vor. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, die detaillierten Planungs-, Beschaffungs- und Bauarbeiten voranzutreiben sowie bestimmte Explorations- und Infill-Konversionsbohrungen abzuschließen, wie zuvor bekannt gegeben, um den ersten Goldguss im ersten Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2029 zu erreichen.

Am 27. Oktober 2026 veröffentlichte das Unternehmen einen aktuellen Bericht zum Fortschritt der Bauarbeiten am Projekt (siehe Pressemitteilung mit dem Titel „Osisko Gold veröffentlicht aktuellen Bericht zum Baufortschritt des Cariboo-Goldprojekts“), dessen wichtigste Punkte im Folgenden aufgeführt sind: Tabelle 1

Virtueller Rundgang durch das Projekt

Um einen virtuellen 360-Grad-Rundgang anzusehen, der den Baufortschritt beim Cariboo-Goldprojekt zum Stand Oktober 2026 zeigt, besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf der VRIFY-Plattform: https://vrify.com/decks/24611.

Exploration und Ressourcenumwandlung

Im Cariboo-Goldprojekt werden derzeit Explorationsbohrungen in drei Hauptgebieten durchgeführt: Tabelle 2

Die Erschließung des Cow-Bohrstollens schreitet weiter voran; die Infill-Bohrungen zur Untermauerung der Umwandlung der Mineralressource aus diesem Gebiet werden voraussichtlich im 4. Quartal 2026 beginnen. Derzeit sind insgesamt sechzehn Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, wobei sich sieben auf Infill-Bohrungen und die Erweiterung der Mineralressource in der Nähe der Mine im Cariboo-Goldprojekt konzentrieren. Neun Bohrgeräte untersuchen derzeit regionale Explorationsziele auf dem gesamten Gelände und werden diese Arbeiten voraussichtlich bis Ende 2026 abschließen. Bis Ende 2026 rechnet das Unternehmen damit, etwa die Hälfte der geplanten 160.000 Meter Bohrungen im Projekt sowie etwa 50.000 Meter an regionalen Zielen abgeschlossen zu haben.

Tintic-Projekt – Utah, USA (zu 100 % im Besitz des Unternehmens)

Trixie – Kleinmaßstäbliche Testabbauaktivitäten: Im dritten Quartal setzte das Unternehmen die kleinmaßstäblichen Testabbauaktivitäten sowie den Direktversand von mineralisiertem Material fort, wodurch ein Absatz von 3.162 Unzen Gold erzielt wurde. In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 führten die Testabbau- und Aufbereitungsaktivitäten zu einem geschätzten Verkauf von 8.980 Unzen Gold, einschließlich des Direktversands von 7.923 Tonnen mit einem geschätzten Durchschnittsgehalt von 39,15 Gramm Gold pro Tonne und einem erwarteten durchschnittlichen Ausbeutefaktor von 89,5 %. Der Probebergbau wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 fortgesetzt und sich bis in die Jahre 2027 und 2028 erstrecken.

Eureka-Standard-Projekt und Bohrarbeiten: Im 3. Quartal 2026 nahm das Unternehmen das Eureka-Standard-Projekt in Angriff, bei dem es sich um eine unterirdische Rampe handelt, die den Zugang zur historischen Eureka-Standard-Mine für weitere Untertage-Explorationsarbeiten ermöglichen soll. Das Budget für das Projekt wird voraussichtlich bei etwa 14,0 Millionen US-Dollar liegen, wobei die Arbeiten bis einschließlich 2027 durchgeführt werden sollen. Im dritten Quartal 2026 schloss das Unternehmen einen Vertrag über Bohrdienstleistungen für zwei Diamantbohrgeräte ab, der ein Mindestbohrprogramm von 16.400 Fuß (4.999 Meter) vorsieht: 10.400 Fuß (3.170 Meter) unterirdische Infill-Bohrungen im Testbergwerk Trixie und 6.000 Fuß (1.829 Meter) Oberflächenbohrungen bei Eureka Standard. Die unterirdischen Infill-Bohrungen bei Trixie begannen Ende August 2026, und bis zum 30. September 2026 waren 738 Fuß (225 Meter) gebohrt worden. Das Oberflächenbohrprogramm bei Eureka Standard wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 beginnen. Das verbleibende Mindestbohrprogramm wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwölf Monate zu geschätzten Kosten von etwa 5,0 Millionen US-Dollar abgeschlossen sein. Alle geplanten Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Eureka-Standard-Rampenprojekt und den damit verbundenen Bohrungen sollen intern aus Goldverkäufen finanziert werden, die aus dem Testabbau und dem direkten Versand von mineralisiertem Material stammen.

Während das Management weiterhin Optionen für die nächsten Schritte im Tintic-Projekt prüft, werden sich die Aktivitäten voraussichtlich auf den fortgesetzten Probebergbau bei Trixie konzentrieren, einschließlich eines möglichen zusätzlichen Direktversands von mineralisiertem Material aus dem Trixie-Probebergwerk, des untertägigen Infill-Bohrprogramms bei Trixie, des Oberflächenbohrprogramms bei Eureka Standard und des Ausbaus der Eureka-Standard-Rampe.

NACH DEM 3. QUARTAL 2026

Am 1. Oktober 2026 übernahm Elijah Tyshynski die Position des Finanzvorstands des Unternehmens und trat damit die Nachfolge von Alexander Dann an.

Am 5. Oktober 2026 gab das Unternehmen neue Ergebnisse seines laufenden Definitions-Infill-Bohrprogramms mit Zielabständen von 10–15 m bekannt, das insgesamt 3.933 m in 36 Bohrlöchern umfasste, die von der 1.290-m-Sohle in der Lowhee-Zone des Projekts gebohrt wurden.

Am 9. Oktober 2026 schloss das Unternehmen die Trafigura-Beteiligung ab und gab 9.554.141 Stammaktien an Urion zu einem Preis von 3,14 US-Dollar pro Stammaktie aus, was einem Bruttoerlös von rund 30 Millionen US-Dollar (42,3 Millionen Dollar) entspricht, der für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts verwendet werden soll. Urion hat mit dem Unternehmen eine Vereinbarung über Stimmrechtsunterstützung geschlossen, die übliche Stillhalte- und Sperrklauseln enthält. Die Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung für die Vorauszahlungsfazilität dauern an; der Abschluss der endgültigen Vereinbarungen wird für das 4. Quartal 2026 erwartet.

Am 27. Oktober 2026 gab das Unternehmen einen Baufortschrittsbericht zu den im Projekt erzielten Fortschritten heraus; das Projekt schreitet weiterhin planmäßig voran, mit dem Ziel der ersten Goldausguss im ersten Quartal 2029 und der erwarteten kommerziellen Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2029.

Am 2. November 2026 gab das Unternehmen die Ernennung von Herrn Cameron Carter zum Vice President, Construction Operations bei Barkerville Gold Mines Ltd., der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Sarah Harrison, Vice President, Permitting and Compliance, das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Greenwood Environmental Inc. hat die Verantwortung für Genehmigungs- und Compliance-Angelegenheiten übernommen, und Frau Harrison wird dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Konzernabschluss

Der ungeprüfte verkürzte Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens (der „Konzernabschluss“) sowie der dazugehörige Lagebericht („MD&A“) für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2026 wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht. Diese Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer „qualifizierten Person“ im Sinne der NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasst die Überprüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Auswertung der protokollierten Bohrlochdaten und Untersuchungsergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsergebnisse basieren auf unvollständigen Daten und sind vorläufiger Natur. Es sind keine Bohr-, Probenahme-, Ausbeute- oder sonstigen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten; die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass weitere Bohrungen und Probenahmen zu Ergebnissen führen können, die sich wesentlich von den hier dargestellten unterscheiden.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie von 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt von im Bezirk Wells, British Columbia, Kanada“ vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der „Cariboo-Fachbericht“).

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Tintic-Projekt sowie die aktuelle Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie (die „Trixie-MRE 2024“) stützen sich auf den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Mineralressourcenschätzung für die Trixie-Lagerstätte, Tintic-Projekt, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika“ vom 25. April 2024 (mit Stichtag 14. März 2024) (der „Tintic-Fachbericht“ und zusammen mit dem Cariboo-Fachbericht die „Fachberichte“).

Damit die Leser die Informationen in den technischen Berichten vollständig verstehen können, sollte der vollständige Wortlaut der technischen Berichte herangezogen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Die technischen Berichte sind als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Die technischen Berichte wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt und sind in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Management von Erschließungsrisiken und dem Ausbau der Mineralvorkommen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WARNHINWEISE

Warnhinweis zu Bau- und Finanzierungsrisiken

Zu den geschätzten Kapitalquellen im Rahmen der kommerziellen Produktion gehören die geplante Vorauszahlungsfazilität in Höhe von bis zu 120 Millionen US-Dollar, die der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vertragsunterlagen unterliegt, sowie die Finanzierung von Ausrüstung auf der Grundlage unverbindlicher Term Sheets. Die geschätzten Kapitalquellen beinhalten keine Erlöse aus der potenziellen Ausübung ausstehender Optionsscheine. Die Ausübung von Optionsscheinen liegt im Ermessen der Inhaber und hängt unter anderem vom Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens ab; es kann nicht garantiert werden, dass Optionsscheine ausgeübt werden. Sollten diese Vereinbarungen nicht zu den vorgesehenen Bedingungen abgeschlossen werden oder sollten die Baukosten die künftige Kapitalverpflichtung von ca. 990 Millionen Dollar übersteigen – einschließlich, infolge von Inflation, der Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen der Vereinbarung mit JDS Energy & Mining Inc., Verzögerungen in der Lieferkette bei Artikeln mit langer Vorlaufzeit oder Terminverzögerungen über den geplanten ersten Goldguss im 1. Quartal 2029 und den Beginn der kommerziellen Produktion im 2. Halbjahr 2029 hinaus –, könnte das Unternehmen gezwungen sein, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen oder gar nicht verfügbar sind und die durch die Bedingungen der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen eingeschränkt sein könnten.

Warnhinweis bezüglich des Probebetriebs ohne untermauernde Machbarkeitsstudie

Bestimmte Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich aktueller und früherer Testabbauaktivitäten in der Trixie-Testmine des Tintic-Projekts, wurden ohne eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, die Mineralreserven definiert und die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit nachweist. Infolgedessen besteht eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades des Materials oder der Kosten für diese Ausbeutung. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein deutlich höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns aufweisen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die kommerzielle Produktion aufgenommen wird, wie erwartet fortgesetzt wird oder überhaupt stattfindet, oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden.

Warnhinweis für US-Anleger

Als ausländischer privater Emittent im Sinne der US-Wertpapiergesetze, der Berichte im Rahmen des kanadisch-amerikanischen Systems zur grenzüberschreitenden Offenlegung einreicht, ist das Unternehmen berechtigt, Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen sowie Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen – einschließlich der Informationen in seinen technischen Berichten, Jahresabschlüssen und der Managementdiskussion und -analyse (MD&A) – gemäß den kanadischen Berichtspflichten zu erstellen und zu veröffentlichen, die durch NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen sowie Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, Jahresabschlüssen und der MD&A, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von den meisten Unternehmen veröffentlicht werden, die den Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) in Bezug auf Mineralgrundstücke unterliegen.

Aufgrund kürzlich erfolgter Änderungen unterliegen die US-amerikanischen Offenlegungsvorschriften für Mineralvorkommen (die „SEC-Vorschriften“) nun dem Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K gemäß dem US-Wertpapiergesetz. Gemäß den SEC-Vorschriften erkennt die SEC nun Schätzungen von „gemessenen Mineralressourcen“, „angezeigten Mineralressourcen“ und „abgeleiteten Mineralressourcen“ an. Darüber hinaus hat die SEC ihre Definitionen von „nachgewiesenen Mineralreserven“ und „wahrscheinlichen Mineralreserven“ so angepasst, dass sie den entsprechenden Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, die vom CIM-Rat verabschiedet wurden („CIM-Standards“), „im Wesentlichen ähnlich“ sind; dabei handelt es sich um den von NI 43-101 vorgeschriebenen Definitionsstandard. Zwar erkennt die SEC nun „gemessene Mineralressourcen“, „angezeigte Mineralressourcen“ und „abgeleitete Mineralressourcen“ an, doch sollten US-Anleger nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die gesamte Mineralisierung in diesen Kategorien jemals in eine höhere Kategorie von Mineralressourcen oder in Mineralreserven umgewandelt wird. Bei einer unter Verwendung dieser Begriffe beschriebenen Mineralisierung besteht eine größere Unsicherheit hinsichtlich ihres Vorhandenseins und ihrer Machbarkeit als bei einer Mineralisierung, die als Reserven charakterisiert wurde. Dementsprechend werden US-Anleger darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen oder abgeleitete Mineralressourcen, die das Unternehmen meldet, wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus weisen „abgeleitete Mineralressourcen“ ein höheres Maß an Unsicherheit hinsichtlich ihres Vorhandenseins sowie der Frage auf, ob sie rechtlich oder wirtschaftlich abgebaut werden können. Daher werden US-Anleger ebenfalls darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass die „abgeleiteten Mineralressourcen“ ganz oder teilweise existieren. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, mit Ausnahme von vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen. Obwohl die oben genannten Begriffe den CIM-Standards „im Wesentlichen ähnlich“ sind, bestehen Unterschiede in den Definitionen gemäß den SEC-Vorschriften und den CIM-Standards. Dementsprechend gibt es keine Gewähr dafür, dass Mineralreserven oder Mineralressourcen, die das Unternehmen gemäß NI 43-101 als „nachgewiesene Mineralreserven“, „wahrscheinliche Mineralreserven“, „gemessene Mineralressourcen“, „angezeigte Mineralressourcen“ und „abgeleitete Mineralressourcen“ ausweist, dieselben wären, hätte das Unternehmen die Reserven- oder Ressourcenabschätzungen gemäß den SEC-Vorschriften erstellt.

Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung des Cariboo-Goldprojekts

Die Erschließung eines neuen Bergbaubetriebs, einschließlich des Baus eines Untertagebergwerks, von Aufbereitungsanlagen, einer Infrastruktur zur Lagerung von Abraum, Zufahrtsstraßen, der Stromversorgung und anderer unterstützender Infrastruktur, ist ein komplexes und kostspieliges Unterfangen. Das Cariboo-Goldprojekt befindet sich in der Bauphase, und es besteht keine Gewissheit, dass es innerhalb des erwarteten Zeitrahmens, zu den erwarteten Kosten oder überhaupt in die kommerzielle Produktion überführt wird. Die Ergebnisse des Cariboo-Fachberichts basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem geologische Interpretationen, geschätzte Mineralressourcen und Mineralreserven, metallurgische Ausbeuten, Bauzeitpläne, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung, Transport- und Energiekosten, behördliche Auflagen sowie prognostizierte Rohstoffpreise. Diese Annahmen sind von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet und können sich als unzutreffend erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Kosten sowie Bau- und Entwicklungszeitpläne können aufgrund von Faktoren wie unvorhergesehenen geologischen Bedingungen, Änderungen bei der Optimierung des Abbauplans, Ausfällen von Ausrüstung, einem Mangel an Fachkräften und Auftragnehmern, steigenden Material-, Ausrüstungs- oder Energiekosten, Konstruktionsänderungen, Verzögerungen im Zusammenhang mit der Genehmigungserteilung oder dem Erhalt behördlicher Genehmigungen, ungünstigen Wetter- oder Klimabedingungen sowie Widerstand seitens der Bevölkerung und/oder indigener Gemeinschaften erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Darüber hinaus erfordert die Erschließung von Bergbauprojekten oft erhebliche Investitionsausgaben, und Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen könnten das Unternehmen dazu zwingen, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die möglicherweise nicht zu günstigen Konditionen oder gar nicht verfügbar sind. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, den Bau und die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts zeitnah und kosteneffizient abzuschließen, oder sollte die Betriebsleistung nach der Inbetriebnahme wesentlich geringer ausfallen als erwartet, könnte das Projekt die erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisse verfehlen. Jedes dieser Ereignisse könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens haben.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Begriffe wie „könnte“, „wird“, „würde“, „könnte“, „erwarten“, „glauben“, „planen“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“, „vorschlagen“, „prognostizieren“, „Ausblick“, „vorhersehen“, „fortsetzen“, „Ziel“, „geplant“, „Anstreben“ sowie Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen oder vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: dem erwarteten Zeitpunkt des ersten Goldgusses und der kommerziellen Produktion im Cariboo-Goldprojekt sowie dem weiteren Fortschritt der detaillierten Planungs-, Beschaffungs- und Bauaktivitäten, einschließlich der Vergabe der verbleibenden Auftragspakete und des Abschlusses bestimmter Explorations- und Infill-Konversionsbohrungen; die Fähigkeit, das Cariboo-Goldprojekt im Rahmen des veranschlagten Budgets bis zur Bauphase voranzutreiben, einschließlich der Schätzung der künftigen Kapitalverpflichtungen, des voraussichtlichen Projektabschlusses, der geschätzten verbleibenden Kosten bis zur Fertigstellung, der erwarteten Anmietung von Ausrüstung und der geschätzten Einnahmen vor Produktionsbeginn, der für den Rest des Jahres 2026 erwarteten Projektausgaben sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts für eine aktualisierte Prognose zu den Ausgaben während der verbleibenden Bauzeit; die geschätzten Kapitalquellen des Unternehmens und seine Fähigkeit, den verbleibenden Bau des Cariboo-Goldprojekts zu finanzieren, einschließlich der Verwendung von Mitteln aus den Erlösen der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen, die auf getrennten Konten gehalten werden, sowie der Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen für Auszahlungen aus diesen Konten zu erfüllen, und der Verwendung der Erlöse aus der Trafigura-Beteiligung; die Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Unterlagen für die Vorauszahlungsfazilität und die Ausrüstungsfinanzierung zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; die erwartete Leistung von Trafigura im Rahmen der Abnahmevereinbarungen; die erwartete Leistung von JDS Energy & Mining Inc. als Hauptauftragnehmer für das Baumanagement des Projekts; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen aus den vorrangig besicherten Schuldverschreibungen und den Wandelanleihen nachzukommen; den Genehmigungsstatus des Cariboo-Goldprojekts und den erwarteten Zeitplan für den Erhalt der verbleibenden Genehmigungen, Genehmigungsänderungen und Baugenehmigungen; die erwarteten Beiträge im Rahmen der Unterstützungsvereinbarung sowie deren Vorteile (sofern vorhanden) und die fortgesetzte Zusammenarbeit mit den First Nations und anderen Interessengruppen; die erwartete Rolle und der erwartete Beitrag von Herrn Carter als Vizepräsident für den Baubetrieb; die Übergabe der Zuständigkeiten für Genehmigungs- und Compliance-Angelegenheiten nach dem Ausscheiden von Frau Harrison, einschließlich ihrer Verfügbarkeit in beratender Funktion; die erwartete Leistung von Greenwood Environmental Inc. in Bezug auf Genehmigungs- und Compliance-Angelegenheiten für das Projekt; die vom Unternehmen geplanten Bohrprogramme im Cariboo-Goldprojekt und an regionalen Zielen, einschließlich deren Umfang, Zeitplan und Ergebnisse, den erwarteten Beginn der Infill-Bohrungen vom Cow-Bohrstollen aus und die daraus resultierenden Ergebnisse, den erwarteten Zeitpunkt der Fertigstellung der regionalen Bohrungen, die bis zum Jahresende voraussichtlich gebohrten Meter sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung ausstehender Untersuchungsergebnisse und deren Auswirkungen (falls vorhanden); das Potenzial von Infill- und Konversionsbohrungen, Mineralressourcen auf ein höheres geologisches Konfidenzniveau anzuheben und die Verfügbarkeit ausreichender abbaubarer Stollen zu sichern, um den geplanten Durchsatz der Aufbereitungsanlage zu decken (sofern überhaupt); den Nutzen und die Bedeutung der vorläufigen internen Abgleichanalyse des Infill-Programms in der Lowhee-Zone, die weiterhin einer laufenden Bewertung und Modellierung unterliegt; die Bedeutung und Interpretation der Bohrergebnisse am Zielgebiet Proserpine, einschließlich des Potenzials für Massenextraktionsverfahren bei den definierten Mineralressourcen (falls vorhanden); die Fortsetzung des Testabbaus und des Direktversands von mineralisiertem Material im Tintic-Projekt, den Ausbau der Eureka-Standard-Rampe sowie den Abschluss der Untertage- und Oberflächenbohrprogramme im Tintic-Projekt, einschließlich der erwarteten Budgets, Zeitpläne, Ergebnisse und der internen Finanzierung durch Goldverkäufe, sowie die Bewertung der Optionen für die nächsten Schritte im Tintic-Projekt durch die Unternehmensleitung; das Ziel des Unternehmens, sich zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) auf seinen Liegenschaften. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: der Bau verläuft nach dem vorgesehenen Zeitplan und im Rahmen des veranschlagten Budgets; die Genauigkeit der Schätzung der künftigen Kapitalverpflichtungen und der geschätzten verbleibenden Kosten bis zur Fertigstellung sowie der zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich Inflation, Arbeitskosten, Wechselkurse, der Verfügbarkeit von Ausrüstungsleasing zu den erwarteten Konditionen und der bei den Einnahmen vor Produktionsbeginn erzielten Goldpreise; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Infrastruktur, einschließlich der rechtzeitigen Lieferung von Artikeln mit langer Vorlaufzeit; die erwartungsgemäße Leistung von JDS Energy & Mining Inc., Greenwood Environmental Inc. sowie anderer Auftragnehmer und Berater; das Ausbleiben von Arbeitsniederlegungen oder -unterbrechungen im Cariboo-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der geschätzten Kapitalquellen des Unternehmens wie erwartet, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen für Auszahlungen aus den im Rahmen der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen eingerichteten getrennten Konten zu erfüllen, sowie die Aushandlung der endgültigen Unterlagen für die Vorauszahlungsfazilität durch die Parteien zu Bedingungen, die mit den unverbindlichen Bedingungen im Einklang stehen; dass Trafigura seinen Verpflichtungen aus den Abnahmevereinbarungen nachkommt; dass das Unternehmen über ausreichende Mittel verfügt, um seinen Schuldendienstverpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen; dass erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Änderungen rechtzeitig eingeholt und aufrechterhalten werden; die anhaltende Unterstützung durch die First Nations und andere Interessengruppen; die Integration von Herrn Carter in das Führungsteam des Projekts verläuft wie erwartet; die Fähigkeit des Unternehmens, Herrn Carter und andere Schlüsselkräfte zu halten; die geordnete Übertragung der Genehmigungs- und Compliance-Verantwortlichkeiten an Greenwood Environmental Inc., einschließlich der fortgesetzten Verfügbarkeit von Frau Harrison in beratender Funktion; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Personal sowie die Fähigkeit, durch Bohrungen und Probenahmen die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Ergebnisse weiterer Bohrungen stimmen mit den bisherigen überein; dass der Testabbau und der Direktversand im Rahmen des Tintic-Projekts weiterhin ausreichende Goldverkäufe mit den erwarteten Gehalten und der erwarteten Verwertbarkeit generieren, um die geplanten Aktivitäten im Tintic-Projekt innerhalb der veranschlagten Budgets zu finanzieren; der fortgesetzte Zugang des Unternehmens zu Kapital zu akzeptablen Konditionen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei den Goldpreisen, Wechselkursen, Zinssätzen und den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und sein Geschäft betreffen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Störungen in der Lieferkette; Projektkosten, die über das erwartete Niveau hinausgehen oder früher als erwartet anfallen; Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Gold-Projekt; unvorhergesehene Boden-, geotechnische oder wasserwirtschaftliche Bedingungen; die Leistung von Auftragnehmern und Beratern, einschließlich der von JDS Energy & Mining Inc. und Greenwood Environmental Inc.; Verzögerungen oder Engpässe bei erforderlichen Ausrüstungen, Materialien und Infrastruktur, einschließlich Artikel mit langer Lieferzeit; die Unfähigkeit, Ausrüstungsleasing oder -finanzierung zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; Einnahmen vor Produktionsbeginn, die niedriger ausfallen als geschätzt; die Unfähigkeit, die Bedingungen für Auszahlungen aus den im Rahmen der vorrangig besicherten Schuldverschreibungen eingerichteten getrennten Konten zu erfüllen; das Risiko, dass eine endgültige Vereinbarung über die Vorauszahlungsfazilität nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder gar nicht geschlossen wird; die Leistung der Vertragspartner, einschließlich im Rahmen der Abnahmevereinbarungen; die Verschuldung des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Verpflichtungen aus den vorrangig besicherten Schuldverschreibungen und den Wandelanleihen bei Fälligkeit nachzukommen, sowie die durch die darin enthaltenen Auflagen auferlegten Beschränkungen; die Unfähigkeit, Herrn Carter oder andere Schlüsselkräfte zu halten, sowie Störungen im Zusammenhang mit Führungswechseln, einschließlich der Übergabe von Genehmigungs- und Compliance-Verantwortlichkeiten; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte sowie Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und Zulassungen, der Kapitalmarktbedingungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Konditionen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; regulatorische Rahmenbedingungen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, einschließlich des Risikos, dass weitere Bohrungen die aktuellen Interpretationen nicht bestätigen oder die Umwandlung von Ressourcen nicht stützen; Risiken im Zusammenhang mit Probebergbau, der nicht durch eine Machbarkeitsstudie gestützt wird, einschließlich Probebergbau und Direktversand im Tintic-Projekt, die zu geringeren Goldverkäufen als erwartet führen oder ausgesetzt werden, sowie Kostenüberschreitungen im Tintic-Projekt; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten und bei den Zinssätzen; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungsstellen, einschließlich der Beziehungen zu den First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Den Lesern wird dringend empfohlen, die Angaben unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Auflistungen von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt – sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben – keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.