Parteichef – Hubert Aiwanger wird den Freien Wählern fehlen

Hubert Aiwanger war der einzige Politiker im Freistaat, der außer CSU-Chef Markus Markus Söder Bierzelte füllen und begeistern konnte. Über diese Strahlkraft, die durch gelegentliche verbale Ausrutscher eher verstärkt wurde, verfügte kein anderer in seiner Partei. Getrieben wurde Aiwanger dabei von der Überzeugung, dass der Bekanntheitsgrad der Partei oder eines Politikers Grundvoraussetzung für den Erfolg sind. Auch deshalb schrammte er gelegentlich knapp an der Brandmauer nach rechts vorbei. Zum großen Teil waren die Freien Wähler in Bayern Aiwanger, und Aiwanger war die Freien Wähler. Niemand ist unersetzlich, aber wie das in diesem Fall geschehen soll, ist derzeit noch völlig offen. Ein neuer Wirtschaftsminister und ein stellvertretender Ministerpräsident wird sich relativ rasch finden lassen, aber mit einem halbwegs charismatischen Parteiführer wird man sich schwer tun.

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