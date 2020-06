Peer-to-Peer Investitionsplattformen und ihre Bonusprogramme in Corona-Zeiten

Investitionen in Kredite waren schon vor der Corona-Krise in Zeiten der Niedrigstzinsen eine sehr gute Möglichkeit, eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften. Statt in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren, bieten Ihnen diese Veranlagungen eine wesentlich höhere Verzinsung. Als Reaktion auf die Krise wurden massive Rettungspakete geschnürt und trotzdem haben viele private und unternehmerische Kreditnehmer zu wenig Zugang zu Kapital. Banken sind aufgrund ihrer Größe und gesetzlicher Vorgaben weniger flexibel als Privatinvestoren wie Sie. Dadurch bieten sich Ihnen interessante Chancen und Online Plattformen helfen Ihnen, diese Möglichkeiten mit wenig administrativem Aufwand zu nutzen.

Die Chancen für Anleger in der Krise

Jede Krise ist auch eine Chance und die zu veranlagenden Mittel müssen investiert werden. Die Frage ist nur, ob Sie das gewinnbringend tun oder nicht. In einer Krise sind die Kurse besonders stark in Bewegung, was wir im Frühling des Jahres 2020 deutlich gesehen haben. Nach dem Einbruch wird früher oder später eine Aufwärtsbewegung einsetzen, die entsprechend hohe Gewinnchancen bietet. Für festverzinsliche Anlagen bieten sich Kredite besonders an.

Die7 wichtigsten Anbieter von Investitionen in Kredite für Privatanleger

Mintos

Was sonst nur Banken und institutionellen Investoren offensteht, bietet Ihnen die Plattform Mintos. Sie können in Geschäfts- und Konsumkredite investieren und wie sonst nur eine Bank an der Zinsdifferenz verdienen. Das Risiko lässt sich streuen, wobei Sie die Kredite manuell oder durch eine Automatik auswählen können. Mintos prüft die kreditvergebenden Institutionen und agiert als Intermediär zu Ihnen als Investor. Unter normalen Marktbedingungen können Sie die von Ihnen gewährten Kredite auch rasch wieder verkaufen, wenn Sie die Liquidität selbst benötigen.

Auf https://p2p-bonus.com/de/mintos/ können Sie sich einen Bonus/Gutschein in Höhe von 1 % sichern.

Bondora

Diese Plattform ist bereits 11 Jahre im Geschäft und stellt für hohe Transparenz ihre Statistiken öffentlich zur Einsicht. Als Investor bietet Ihnen Bondora Kredite, für die bereits Bonitätsprüfungen vorgenommen wurden. Außerdem müssen Kreditnehmer weitere Qualitätsstandards erfüllen. Es steht Ihnen ein automatischer Portfolio Manager zur Verfügung, der von Ihnen nur die Eingabe Ihrer Risikofreudigkeit benötigt und dann für Sie geeignete Kredite auswählt. Mit diesen können Sie auch auf einem Sekundärmarkt handeln.

Für von Ihnen empfohlene neue Kunden wird Ihnen je nach deren Aktivität nach 30 Tagen eine Prämie berechnet und gutgeschrieben. Unter https://p2p-bonus.com/de/bondora/ wird Ihnen als Neuinvestor ein 5 Euro Bonus zugesichert.

Estateguru

Wie der Name der Plattform vermuten lässt, vermittelt Ihnen Estateguru Immobilienkredite zur Investition. Alle diese Kredite sind durch Hypotheken auf das entsprechende Objekt besichert. Fachleute von Estateguru prüfen das Potential der Immobilien, bevor diese zur Investition freigegeben werden. Ob Sie die Objekte manuell ausssuchen oder über die Auto Invest Funktion, Sie haben immer die genauen Daten jederzeit verfügbar. Eine Diversifikation ist auch durch Investitionen in Objekte in verschiedenen Ländern möglich.

Als Bonus für neu vermittelte Kunden erhalten Sie 0,5% des Kapitals, das der neue Kunde in den ersten drei Monaten investiert. Einen Bonus in Höhe von 0,5 % erhalten auch Sie unter dem Link https://p2p-bonus.com/de/estateguru/.

Twino

Twino bewertet Kreditnehmer in ganz Europa und bietet Investitionen in diese Kredite mit fixen Laufzeiten und Renditen an. Gerät der Kreditnehmer in Verzug, greift eine Rückkaufgarantie über den Kredit nach 60 Tagen. Als neues Angebot werden Ihnen auch Investitionen in ausgewählte Immobilienprojekte angeboten.

ViaInvest

Diese Plattform hat sich auf die Vermittlung von Verbraucher- und Unternehmenskrediten spezialisiert. Für Verbraucherkredite wird Ihnen auch eine Rückkaufgarantie angeboten, wenn der Kreditnehmer mehr als 30 Tage in Verzug geraten sollte. Die jeweiligen Darlehensverträge stehen Ihnen in allen Details zur Einsicht offen.

ViaInvest belohnt Sie für die Vermittlung von neuen Kunden mit 15 Euro, die sowohl Ihnen als auch dem neuen Kunden nach einer Investition von mindestens 50 Euro gutgeschrieben werden.

PeerBerry

PeerBerry ist Partnerschaften mit seriösen Kreditgebern in ganz Europa eingegangen und stellt Ihnen diese Kredite zur Investition zur Auswahl. Diese können Sie manuell oder über eine Auto Invest Funktion aussuchen. Auf der Webseite sind jederzeit die aktuellen Daten Ihrer Investitionen abrufbar. Diese Plattform legt besonders viel Wert auf die ständige Aufrüstung ihrer IT auf den neuesten Stand.

Empfehlen Sie einen neuen Kunden, erhalten Sie eine Prämie von 5 Euro und 1% des in den ersten 60 Tagen investierten Kapitals.

Reinvest24

Auf dieser Plattform werden Ihnen Investitionen in Immobilien angeboten, die durch Hypotheken besichert sind. Die Erträge bestehen aber nicht aus Kreditzinsen, sondern aus den Erträgen der Immobilien selbst. Sie erhalten also laufend Mieterträge überwiesen und profitieren nach dem Verkauf Ihrer Anteile von der erzielten Wertsteigerung. Ihre Anteile können Sie jederzeit auf einem Sekundärmarkt handeln.

Für die Vermittlung eines neuen Kunden wird Ihnen 1% des innerhalb von 30 Tagen investierten Kapitals gutgeschrieben.

Fazit

Die Corona-Krise hat natürlich enormen Schaden verursacht, zu dem auch wirtschaftliche Einbussen gehören. Trotzdem bietet sie Ihnen als Investor auch Chancen, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Jede Meldung über eine Kreditklemme deutet klar auf eine Möglichkeit hin, wie Sie als Investor mit wirtschaftlich sinnvollem Vorgehen eine entsprechenden Rendite erzielen können. In einer Markwirtschaft gewinnt derjenige, der die richtigen Entscheidungen rasch genug trifft. Die vorgestellten Plattformen stehen bereit, Ihnen Investitionsmöglichkeiten zu vermitteln, die wesentlich lukrativer als die derzeit verfügbaren festverzinslichen Wertpapiere sind. Übernehmen Sie mit einer direkten Kreditfinanzierung die Funktion der Banken und nehmen Sie Möglichkeiten wahr, die sonst nur mit einer Banklizenz verfügbar sind.