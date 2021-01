Personalberatungsfirma Delta Management Consultants startet mit Zuversicht ins neue Jahr

Mit der Einstellung von zwei erfahrenen Kräften stärken die Consultants ihr Angebot für Auftraggeber in den Branchen Handel & Konsumgüter sowie für inhabergeführte Unternehmen und Private-Equity-Firmen.

Neuzugang 1 ist Swantje Kohl: Die 47-jährige Diplomkauffrau (FH Braunschweig/Wolfenbuettel) und gelernte Hotelfachfrau wird Mitglied im Team vom Delta Management Consultants in Bad Homburg bei Frankfurt. Kohl kommt von einem internationalen Beratungshaus, wo sie den Bereich Executive Search für Handelskonzerne und Konsumgüterunternehmen aufgebaut hatte. Vor ihrem Wechsel ins Search Business arbeitete Kohl im Management eines bekannten deutschen Touristik-Konzerns.

Neuzugang 2 ist Daniel Caspers: Der 37-jährige Diplomkaufmann mit Master-Abschluss (FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Düsseldorf / Macquarie University, Sydney) wird vom Delta-Standort Düsseldorf aus vor allem das Management von inhabergeführten Unternehmen und Private-Equity-Firmen beraten. Seine Beraterkarriere startete Caspers bei einem weltweit tätigen, britischen Personalberatungskonzern. Dort hatte er zuletzt als Executive Manager einen zentralen Teil des Deutschland-Geschäfts in den Bereichen Finance & Accounting, Tax, Legal und HR verantwortet. Zuvor hatte Caspers im Management eines bekannten deutschen Konzerns für Recycling und Industrie-Dienstleistungen gearbeitet.

„Delta Management Consultants startet mit sehr viel Zuversicht ins neue Jahr. Swantje Kohl und Daniel Caspers sind zwei erfahrene, hervorragend qualifizierte Executive Search Consultants mit einem exzellenten Netzwerk in mehreren, hoch interessanten Branchen. Beide Berater werden uns helfen, unseren Service noch besser auf die aktuellen Herausforderungen des Marktes auszurichten“ so Hans-Matthias Ruppert, Geschäftsführender Gesellschafter und Koordinator bei Delta Management Consultants GmbH.

Die Delta Management Consultants GmbH gehört zu den Top 10 der deutschen Executive-Search-Branche. Das 1983 gegründete, inhabergeführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Bad Homburg, Hamburg und Dresden. Als exklusiver Partner der internationalen Consulting-Organisation Panorama Search berät Delta Management Consultants seine Klienten in allen Wirtschaftszentren der Welt.