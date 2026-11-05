Polaris Renewable Energy gibt Quartalsdividende bekannt

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris Renewable Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors beschlossen hat, eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US$ pro ausstehender Stammaktie auszuschütten.

Die Dividende wird am 20. November 2026 an alle Aktionäre ausgezahlt, die zum Handelsschluss am 12. November 2026 als Aktionäre eingetragen sind. Bei der Dividende handelt es sich um eine im Sinne der kanadischen Einkommenssteuer auf Bundes-, Provinz- und Territorialebene als „Eligible Dividend“ eingestufte Dividende.

Das Board of Directors von Polaris Renewable Energy hält weiterhin an der Ausschüttung einer vierteljährlichen Dividende fest und wird in Zukunft gegebenenfalls weitere Dividendenerhöhungen in Erwägung ziehen.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Laufwasserkraftwerke (~39 MW), drei Solarprojekte (Photovoltaik) (~35 MW) und einen Onshore-Windpark (~26 MW). Zum Entwicklungsportfolio des Unternehmens gehören außerdem drei Projekte in Mexiko mit einer Solarstromerzeugungskapazität von ca. 250 MWdc und einer Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW/192,0 MWh. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Planungsphase und steuern auf den Abschluss der Finanzierungsverträge (Financial Close) zu. Zum Portfolio gehört zudem ein Batterie-Energiespeichersystem für das Projekt Punta Lima des Unternehmens in Puerto Rico, das aus einer einzigen 35,7-MW-Anlage mit einer Speicherdauer von 8 Stunden bestehen wird und die im Rahmen des SO1-Vertrags vereinbarte Speicherkapazität von 71,4 MW über zwei vierstündige Energieabgabeblöcke bereitstellen wird.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die Auszahlung der angekündigten vierteljährlichen Dividende, einschließlich des voraussichtlichen Auszahlungs- und Stichtags; die Einstufung der Dividende als „berechtigte Dividende“ für Zwecke der kanadischen Bundes-, Provinz- und Territorial-Einkommensteuer; die Verpflichtung des Board of Directors, eine vierteljährliche Dividende auszuschütten und gegebenenfalls weitere Dividendenerhöhungen zu prüfen; sowie das Entwicklungsportfolio des Unternehmens in Mexiko, einschließlich der erwarteten Solarstromerzeugung und Batteriespeicherkapazität dieser Projekte sowie deren Fortschritte auf dem Weg zum Finanzabschluss. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „vorhersagt“, „beabsichtigt“, „beabsichtigt“, „strebt an“, „zielt darauf ab“, „geht davon aus“, „verpflichtet“ oder „glaubt“ oder durch Variationen, einschließlich negativer Variationen, solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „möglicherweise“ oder „werden“ ergriffen, eintreten oder erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung wider, die auf den der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen bezüglich der operativen Leistung, der Finanzlage und der Cashflows des Unternehmens; des erwartungsgemäßen Fortbetriebs der Erzeugungsanlagen des Unternehmens; das Ausbleiben wesentlicher Änderungen des Liquiditätsbedarfs oder der Prioritäten bei der Kapitalallokation des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen für seine Entwicklungsprojekte zu akzeptablen Konditionen zu erhalten; den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Netzanschlussrechte für seine Entwicklungsprojekte in Mexiko; sowie die Stabilität des regulatorischen, politischen, steuerlichen und wirtschaftlichen Umfelds in den Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist.

Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit der Festsetzung und Auszahlung von Dividenden, die im Ermessen des Board of Directors liegen und unter anderem von den Finanzergebnissen des Unternehmens, dem Liquiditätsbedarf, den Prioritäten bei der Kapitalallokation und der Erfüllung geltender Solvenztests abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, Dividenden aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen; Änderungen der Steuergesetze oder deren Auslegung; Veränderungen der operativen Leistung, der Finanzlage oder des Liquiditätsbedarfs des Unternehmens; Schwankungen bei den hydrologischen, geothermischen, solaren und windenergetischen Ressourcen; Risiken im Zusammenhang mit den Entwicklungsprojekten des Unternehmens in Mexiko, einschließlich der Unfähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten oder den Finanzabschluss zu erreichen, Verzögerungen oder erhöhte Kosten im Zusammenhang mit Genehmigungen, Netzanschluss, Bau oder Inbetriebnahme sowie Änderungen des Projektumfangs, der Kapazität, der Kosten, der Wirtschaftlichkeit oder der Zeitpläne; Änderungen des energiepolitischen Regulierungsrahmens in Mexiko; Wechselkursschwankungen; politische, regulatorische, wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen in den Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens und in anderen öffentlichen Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht wurden.

Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, dass künftige Dividenden beschlossen oder erhöht werden oder dass die Entwicklungsprojekte des Unternehmens den Finanzabschluss erreichen oder wie derzeit vorgesehen – oder überhaupt – abgeschlossen werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.