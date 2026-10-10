Premier American Uranium: mächtigster Uranabschnitt des Bohrjahres!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) meldet den bisher mächtigsten Uranabschnitt seines Bohrprogramms 2026.

Auf dem Kaycee-Projekt im Powder River Basin (Wyoming) waren bis zum 25. September 2026 schon 80 Bohrungen über rund 20.000 Meter abgeschlossen. Das entspricht rund 66 % des geplanten Programms von 100.000 Fuß (rund 30.500 m). Seit dem letzten Unternehmensupdate kamen 30 Bohrungen mit rund 7.200 Metern hinzu.

Die Highlights

West Diane: Sechs von acht Bohrungen trafen auf Uran:

• WD26-012: 3,05 m mit 0,064 % eU?O?, darin 1,68 m mit 0,076 % eU?O? und 0,61 m mit 0,092 %. eU?O? – Laut CEO Colin Healey ist das der mächtigste Abschnitt des bisherigen Jahresprogramms.

• WD26-011: 0,91 m mit 0,081 %, darin 0,30 m mit 0,141 % eU?O?, der höchste Einzelgehalt dieser Bohrrunde.

• WD26-013: 1,52 m mit 0,063 %, darin 0,30 m mit 0,119 % eU?O?.

Rustler: Sechs von 22 neu gemeldeten Bohrungen vererzt, darunter RT26-121 über 0,76 m mit 0,063 % eU?O? (darin 0,15 m mit 0,100 %) und RT26-116 über 1,07 m mit 0,037 % eU?O?.

Zur Einordnung sollte man in diesem Zusammenhang wissen, dass…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Disclaimer und Offenlegung

Werbecharakter und Interessenkonflikte. Dieser Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-Kommunikation im Namen von Premier American Uranium Inc. Die SRC swiss resource capital AG erhält im Rahmen eines IR-Beratervertrags mit dem Emittenten eine Vergütung. Daraus entsteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder der Autor Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen an Premier American Uranium Inc. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an der SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage ist die Unternehmensmitteilung vom 7. Oktober 2026 einschließlich Table 1 und der Abbildungen sowie ergänzend die Mitteilung der Ur-Energy Inc. vom 10. März 2026 zur Ressource des Lost-Creek-Projekts. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der geologischen und technischen Daten vorgenommen. J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration, wird in der Originalmeldung als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt und hat die technischen Angaben der Originalmeldung geprüft und freigegeben. Dies ist keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags. Die Gehalte (eU?O?) wurden aus Gamma-Messungen der Hawkins CBM Logging (Casper, Wyoming) berechnet; die Sonde wurde im August 2026 an den DOE-Testgruben in Casper kalibriert. Cut-off: 0,02 % eU?O?.

Gold-Äquivalent. Alle Gold-Äquivalente (AuEq) und Gramm-Meter sind eigene Berechnungen der SRC, keine Angaben des Unternehmens. Formel: AuEq (g/t) = eU?O? (%) × 22,0462 lb/t × Uranpreis ÷ (Goldpreis ÷ 31,1035 g/oz). Preise: Gold 4.190,70 US$/oz (Kitco Spot, Bid, 09.10.2026, 03:46 Uhr ET), Uran 89,63 US$/lb U?O? (Cameco Spotpreis zum Monatsende 30.09.2026). Ausbringung jeweils 100 % (Bruttowert im Gestein). Äquivalente hängen allein vom Preisverhältnis ab und ändern sich ohne geologische Veränderung. Sie sagen nichts über Abbaukosten, Ausbringung oder Wirtschaftlichkeit aus.

GT und Branchenvergleich. Die GT-Werte (Gehalt in % eU?O? × Mächtigkeit in Fuß) sind eigene Berechnungen der SRC aus Table 1 der Meldung; das Unternehmen weist keine GT-Werte aus. Die Vergleichswerte zum Lost-Creek-Projekt der Ur-Energy Inc. (Durchschnittsgehalt der „gemessenen“ Ressource 0,049 % eU?O?; Cut-off 0,02 % eU?O?; GT-Mindestwert 0,20) stammen aus deren Mitteilung vom 10. März 2026 (Ressourcenstand Ende 2025). Die SRC hat diese Angaben nicht geprüft. Die Prozentangaben zum Abstand sind gerundete SRC-Berechnungen. Der Vergleich dient allein der Größeneinordnung: Einzelne Bohrabschnitte sind nicht mit dem Durchschnittsgehalt einer Lagerstätte gleichzusetzen und erlauben keinen Rückschluss auf Größe, Gehalt oder Wirtschaftlichkeit einer künftigen Ressource bei Kaycee. Lost Creek ist ein in Produktion befindliches Projekt mit anderen geologischen und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen. Die Nennung von Ur-Energy ist keine Bewertung dieses Unternehmens.

Technische Risiken. eU?O?-Gehalte sind keine chemischen Analysen; eine Korrektur für radioaktives Ungleichgewicht wurde nicht vorgenommen. Bohrabschnitte sind keine durchgehend gleichmäßig vererzten Bereiche. Für die Ergebnisse besteht keine Mineralressource; ob sie sich in eine Ressource überführen lassen, ist offen. Die Eignung für In-situ-Gewinnung hängt unter anderem von Durchlässigkeit, Hydrogeologie und Genehmigungen ab und ist nicht nachgewiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Aussagen zu weiteren Bohrungen, zur Ausdehnung der Vererzung, zur Eignung für ISR und zum Fortgang des Programms sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Erwartungen des Unternehmens. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind abweichende Gehalte, Wetter- und Zugangseinschränkungen, Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Uranpreise und Wechselkurse. Explorationsaktien unterliegen hohen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Ein Totalverlust ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Haftung und Aktualität. Die SRC bemüht sich um eine sorgfältige Darstellung. Angaben können sich nach Redaktionsschluss ändern. Zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, ausgenommen wesentliche Vertragspflichten. Bei deren leicht fahrlässiger Verletzung ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Unberührt bleiben die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie jede zwingende gesetzliche Haftung. Für externe Inhalte sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

KI-Hinweis. Bei der Erstellung und sprachlichen Bearbeitung dieses Beitrags wurden KI-gestützte Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der SRC swiss resource capital AG. Die Diagramme zum Gold-Äquivalent und zum GT hat die SRC aus den Daten der Meldung sowie den Angaben der Ur-Energy Inc. berechnet; Karten und Logo stammen vom Emittenten. Keine Abbildung ist KI-generiert.

Herausgeber und redaktionelle Angaben. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlicher Autor: Marc Ollinger. Redaktionsstand: 09.10.2026, 17:00 Uhr. Text und Diagramme © 2026 SRC swiss resource capital AG. Originalgrafiken: Premier American Uranium Inc. Originalmeldung vom 7. Oktober 2026