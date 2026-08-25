ProPerforma startet neuen Leistungsbereich KI-Agentur

Kölner Performance-Marketing-Agentur erweitert ihr Portfolio um zehn KI-
Leistungsfelder – von der Strategie bis zur individuellen Entwicklung – und benennt
Jens Karsch zum Ansprechpartner für die neuen Leistungsfelder.
Köln, den 21. August 2026 – Die ProPerforma GmbH, seit 2013 auf Performance Marketing
und digitale Transformation spezialisierte Agentur mit Sitz in Köln, baut ihr Leistungsportfolio
um einen neuen Geschäftsbereich aus: Ab sofort bietet das Unternehmen unter der
Bezeichnung ProPerforma KI-Agentur umfassende Beratungs- und Umsetzungsleistungen
rund um künstliche Intelligenz an. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, künstliche
Intelligenz nicht nur zu verstehen, sondern wirtschaftlich nutzbar zu machen.
Das neue Angebot deckt den gesamten Weg von der ersten KI-Strategie über automatisierte
Prozesse, Chatbots und datengetriebenes Marketing bis hin zur individuellen KI-Entwicklung
ab. Konkret umfasst der neue Leistungsbereich zehn Kernfelder:
• KI Strategie & Beratung
• KI Prozessoptimierung
• KI Automatisierung (Newsletter & CRM)
• KI Data Analytics & Monitoring
• KI Chatbots
• KI Qualitätsmanagement
• GEO & LLMO (KI-Sichtbarkeit)
• KI Content & Kreation
• KI im Performance Marketing
• Custom KI-Entwicklung & Integration
Besonders gefragt sind dabei drei Schwerpunkte: KI-Chatbots, die den Kundenservice
entlasten, indem sie Anfragen automatisiert und rund um die Uhr beantworten und
Mitarbeitende von Routineaufgaben befreien; GEO & LLMO, mit denen Unternehmen ihre
Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchergebnissen etwa bei ChatGPT, Claude oder Perplexity
sichern; sowie die Custom KI-Entwicklung & Integration, bei der individuelle KI-Lösungen
direkt in bestehende Systeme und Prozesse eingebunden werden. Ergänzt wird das Angebot
durch Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, sodass Unternehmen KI-
Lösungen praxisnah und mit klarem Fokus auf messbare Business Cases umsetzen können.
Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Bei einem mittelständischen Unternehmen aus dem
Handel automatisierte ProPerforma den Kundenservice mit einem KI-Chatbot und ergänzte
ihn um KI-gestütztes Data Monitoring. Das Ergebnis: spürbar kürzere Reaktionszeiten im
Support und mehr Kapazität für die Anliegen, die echte menschliche Beratung brauchen.
„Mit dem neuen Leistungsbereich schaffen wir für unsere Kunden einen direkten Zugang zu
KI-Lösungen, die tatsächlich einen wirtschaftlichen Unterschied machen – von der ersten
Strategie bis zur individuellen Umsetzung. Ich freue mich, diesen Bereich bei ProPerforma
aufzubauen und unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten“, sagt Jens Karsch, Senior
Performance Marketing Manager und Ansprechpartner für die neuen KI-Leistungsangebote
der ProPerforma GmbH.
„Unseren Kunden geht es nicht um KI als Selbstzweck, sondern um konkrete Ergebnisse:
schnellere Prozesse, entlastete Teams und mehr Sichtbarkeit dort, wo heute gesucht wird.
Genau darauf richten wir jedes Projekt aus – messbar und mit klarem Blick auf den
wirtschaftlichen Nutzen für unsere Kunden“.
Interessierte Unternehmen erhalten weitere Informationen zum neuen Leistungsbereich sowie
die Möglichkeit zur unverbindlichen Erstberatung unter www.properforma.de/ki-agentur/.
Über die ProPerforma GmbH
Die ProPerforma GmbH mit Sitz in Köln ist eine auf Performance Marketing, digitale
Transformation und Consulting spezialisierte Agentur. Seit 2013 unterstützt das Unternehmen
Kunden unterschiedlicher Branchen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu
steigern – mit Leistungen rund um SEO, SEA, Social Media Marketing und Webentwicklung.
Mit dem neuen Leistungsbereich KI baut ProPerforma sein Angebot gezielt um Beratungs- und
Entwicklungsleistungen im Bereich künstlicher Intelligenz aus.
Pressekontakt
Roland Ballacchino
Geschäftsführer ProPerforma GmbH
Breite Straße 155, 50667 Köln
Tel: 0221 677865511
Fax: 0221 677865519
E-Mail: info@properforma.de
Web: www.properforma.de