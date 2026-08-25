ProPerforma startet neuen Leistungsbereich KI-Agentur

Kölner Performance-Marketing-Agentur erweitert ihr Portfolio um zehn KI-

Leistungsfelder – von der Strategie bis zur individuellen Entwicklung – und benennt

Jens Karsch zum Ansprechpartner für die neuen Leistungsfelder.

Köln, den 21. August 2026 – Die ProPerforma GmbH, seit 2013 auf Performance Marketing

und digitale Transformation spezialisierte Agentur mit Sitz in Köln, baut ihr Leistungsportfolio

um einen neuen Geschäftsbereich aus: Ab sofort bietet das Unternehmen unter der

Bezeichnung ProPerforma KI-Agentur umfassende Beratungs- und Umsetzungsleistungen

rund um künstliche Intelligenz an. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, künstliche

Intelligenz nicht nur zu verstehen, sondern wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Das neue Angebot deckt den gesamten Weg von der ersten KI-Strategie über automatisierte

Prozesse, Chatbots und datengetriebenes Marketing bis hin zur individuellen KI-Entwicklung

ab. Konkret umfasst der neue Leistungsbereich zehn Kernfelder:

• KI Strategie & Beratung

• KI Prozessoptimierung

• KI Automatisierung (Newsletter & CRM)

• KI Data Analytics & Monitoring

• KI Chatbots

• KI Qualitätsmanagement

• GEO & LLMO (KI-Sichtbarkeit)

• KI Content & Kreation

• KI im Performance Marketing

• Custom KI-Entwicklung & Integration

Besonders gefragt sind dabei drei Schwerpunkte: KI-Chatbots, die den Kundenservice

entlasten, indem sie Anfragen automatisiert und rund um die Uhr beantworten und

Mitarbeitende von Routineaufgaben befreien; GEO & LLMO, mit denen Unternehmen ihre

Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchergebnissen etwa bei ChatGPT, Claude oder Perplexity

sichern; sowie die Custom KI-Entwicklung & Integration, bei der individuelle KI-Lösungen

direkt in bestehende Systeme und Prozesse eingebunden werden. Ergänzt wird das Angebot

durch Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, sodass Unternehmen KI-

Lösungen praxisnah und mit klarem Fokus auf messbare Business Cases umsetzen können.

Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Bei einem mittelständischen Unternehmen aus dem

Handel automatisierte ProPerforma den Kundenservice mit einem KI-Chatbot und ergänzte

ihn um KI-gestütztes Data Monitoring. Das Ergebnis: spürbar kürzere Reaktionszeiten im

Support und mehr Kapazität für die Anliegen, die echte menschliche Beratung brauchen.

„Mit dem neuen Leistungsbereich schaffen wir für unsere Kunden einen direkten Zugang zu

KI-Lösungen, die tatsächlich einen wirtschaftlichen Unterschied machen – von der ersten

Strategie bis zur individuellen Umsetzung. Ich freue mich, diesen Bereich bei ProPerforma

aufzubauen und unsere Kunden auf diesem Weg zu begleiten“, sagt Jens Karsch, Senior

Performance Marketing Manager und Ansprechpartner für die neuen KI-Leistungsangebote

der ProPerforma GmbH.

„Unseren Kunden geht es nicht um KI als Selbstzweck, sondern um konkrete Ergebnisse:

schnellere Prozesse, entlastete Teams und mehr Sichtbarkeit dort, wo heute gesucht wird.

Genau darauf richten wir jedes Projekt aus – messbar und mit klarem Blick auf den

wirtschaftlichen Nutzen für unsere Kunden“.

Interessierte Unternehmen erhalten weitere Informationen zum neuen Leistungsbereich sowie

die Möglichkeit zur unverbindlichen Erstberatung unter www.properforma.de/ki-agentur/.

Über die ProPerforma GmbH

Die ProPerforma GmbH mit Sitz in Köln ist eine auf Performance Marketing, digitale

Transformation und Consulting spezialisierte Agentur. Seit 2013 unterstützt das Unternehmen

Kunden unterschiedlicher Branchen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu

steigern – mit Leistungen rund um SEO, SEA, Social Media Marketing und Webentwicklung.

Mit dem neuen Leistungsbereich KI baut ProPerforma sein Angebot gezielt um Beratungs- und

Entwicklungsleistungen im Bereich künstlicher Intelligenz aus.

Pressekontakt

Roland Ballacchino

Geschäftsführer ProPerforma GmbH

Breite Straße 155, 50667 Köln

Tel: 0221 677865511

Fax: 0221 677865519

E-Mail: info@properforma.de

Web: www.properforma.de