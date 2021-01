Public Relations und Medienpräsenz – jetzt erst recht

Krisenkommunikation – jetzt erst rechtKommunikation in diesen aussergewöhnlichen Zeiten, mit Kunden, Geschäftspartnern und Stakeholdern ist unabdingbar. Wer heute die Public Relations nicht vernachlässigt sondern erst recht nutzt um Stärke und Präsenz im Markt zu zeigen, sichert sich die Aufmerksamkeit von Kunden und Branche. Mit der Message “ stronger than ever“ in der Medienarbeit werden Kundenvertrauen und Kundenbindung gefestigt. Deshalb: Medienpräsenz und Public Relations jetzt erst recht nutzen.Storytelling über Erfolgsprojekte, Strategien im Lockdown, neue Methoden, gehören zu einer aktiven Public Relations. Gerade in diesen besonderen Zeiten von Lockdown und Co. gehört eine effiziente Medienpräsenz zu vorausschauender Strategie.www.pr-marketing-services.comVeronika Guld PR Expertin

#Kommunikaton #pressearbeit #medienpräsenz #Kundenbindung #PR #Zielgruppenkommunikation #guldveronika