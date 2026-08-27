Quirin Privatbank gewinnt 21 % mehr Neukunden im ersten Halbjahr

– Die unabhängig beratende Quirin Privatbank schließt das erste Halbjahr 2026 mit einem Ergebnis vor Steuern von 8 Mio. EUR ab

– Das Neukunden- und das Assetwachstum wurden um 21 % bzw. 10 % gesteigert

– Die digitale Tochter quirion wächst bei Neukunden um 11 %, bei den Nettozuflüssen im Vergleich zum Vorjahr um 38 %

– Zusammen mit quirion betreut die Quirin Privatbank 11,1 Mrd. EUR von 118.000 Kundinnen und Kunden

Neuer Kriegsherd im Nahen Osten, Ölpreisschock, schwache Binnenkonjunktur: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren nicht die besten – und dennoch ist die Quirin Privatbank im ersten Halbjahr 2026 weiter gewachsen. Sie steigerte ihr Ergebnis vor Steuern auf 8 Mio. EUR, das ist ein unter diesen Rahmenbedingungen gutes Wachstum in Höhe von 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Zusammen mit der digitalen Tochter quirion betreute sie zum Stichtag 30. Juni 2026 rund 118.000 Kundinnen und Kunden mit einem Gesamtvermögen von 11,1 Mrd. EUR.

„Im Jahr ihres 20. Jubiläums beweist die Quirin Privatbank, dass sich das Pioniermodell der provisionsfreien Beratung dauerhaft trägt, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind“, sagt Gründer und CEO Karl Matthäus Schmidt.

Privatkundengeschäft: mehr Ertrag, weniger Kosten

Im ersten Halbjahr entschieden sich knapp 1.000 neue Kundinnen und Kunden für die Quirin Privatbank, 21 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtkundenzahl lag damit bei 15.200. Das verwaltete Vermögen wuchs um 10 % bzw. um 700 Mio. EUR auf 7,9 Mrd. EUR. Und auch die Ertragsseite entwickelte sich erfreulich: Die Erlöse im Privatkundengeschäft legten um 15 % zu, der Provisionsüberschuss über alle Geschäftsfelder um 22 % auf 34,8 Mio. EUR. Die Bank investierte weiterhin in die IT-Modernisierung und in die Beratungsqualität, darunter in das digitale Planungstool Q-Navigator und in ein Qualifizierungsprogramm, das Studiengänge und Weiterbildungen, beispielsweise zum Generationsberater oder zum Stiftungsexperten fördert. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich von 70 % auf 62 %.

quirion: Kerngeschäft zieht an, Altersvorsorgedepot in Vorbereitung

Auch quirion setzte den Wachstumskurs fort – 6.000 Neukunden gewann die digitale Tochter, das sind 11 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf 3,3 Mrd. EUR, ein leichter Rückgang gegenüber dem Jahresende, bedingt durch das Auslaufen einer Zinsaktion Ende Februar. Dem gegenüber stehen Nettozuflüsse im Kerngeschäft, die gegenüber dem Vorjahr um 38 % gestiegen sind. „Das zeigt einmal mehr, dass unser organisches Wachstum intakt ist, auch wenn Zinsaktionen auslaufen“, so Schmidt.

Strategisch bereitet sich quirion vollumfänglich auf das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot vor, das zum 1. Januar 2027 kommt. „Das ist eine riesige Chance für die Menschen in Deutschland in Sachen Altersvorsorge – und für uns ein Wachstumsfenster, das wir nutzen werden“, betont Schmidt.

Das Kapitalmarktgeschäft

Im Small- und Mid-Cap-Segment blieb die Transaktionszahl niedrig. Der weniger konjunktursensitive Bereich Kapitalmarktservice stabilisierte das Segment, doch der Ergebnisbeitrag fiel geringer aus als im Vorjahr.

Den vollständigen Halbjahresbericht können Sie hier (https://assets.quirinprivatbank.de/files/2026_08_27_QPB_HJFB.pdf) herunterladen.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar – wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist.

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