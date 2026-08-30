Rüstungsausgaben – Nicht mehr, sondern weniger Sicherheit

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Rüstungsausgaben – Nicht mehr, sondern weniger Sicherheit
 

Mit dieser Bundesregierung und an der Spitze des Verteidigungsministeriums Boris Pistorius hat sich dieses Deutschland auf ein überstarkes und maßloses Wettrüsten eingelassen, das am Ende nicht mehr, sondern weniger Sicherheit für das Land bringt. Von unserer massiven Aufrüstung und der dahinter liegenden Rhetorik geht längst selber ein aggressives Zeichen in die Welt hinaus.

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