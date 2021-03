REDEN IST GOLD(WERT) – Der Supermarkt der Rhetorik

Viele Menschen haben keinen Spaß daran, eine Rede zu halten. Ihnen pocht davor das Herz bis zum Hals und manche Menschen fühlen sich vor einer Rede richtig krank und würden am liebsten alles hinwerfen. Das muss laut dem Autor dieses neuen Ratgebers jedoch keineswegs so sein, denn das Halten einer Rede kann etwas ganz Wunderbares sein. Immerhin ist das Reden an sich für Menschen etwas ganz Natürliches. Der Autor ist ein Experte für Kommunikation und Steigerung des Selbstwertes zeigt den Lesern in diesem Buch, dass jeder seine rhetorischen Fähigkeiten trainieren und verbessern kann. Sie werden lernen warum das Selbstwertgefühl und Empathie so wichtig sind und was das Visualisieren damit zu tun hat.

Das praktische Buch „REDEN IST GOLD(WERT)“ von Michael Tiefel ist eine Hilfe für alle die schnelle Hilfe benötigen und ist deshalb teilweise in Stichpunkten geschrieben. Man kann das Buch als einen Supermarkt der Rhetorik ansehen: Man kann sich vom Regal nehmen, was man gerade braucht und kann alles andere ignorieren und stehen lassen, bis man es vielleicht auch irgendwann braucht. Zudem erhält jeder Buchbesitzer (im Innenteil enthalten) einen Rabatt in Höhe von 500? auf ein Rhetorik-Seminar von Michael Tiefel.

„REDEN IST GOLD(WERT)" von Michael Tiefel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25111-3 zu bestellen.

