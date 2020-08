Reise-Startup North eröffnet Virtual Hub in Deutschland

Kanalinsel Jersey/Berlin ? 11.08.2020. Die Kreativagentur North ist ein junges Start-up-Unternehmen mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey und wurde genau zu Beginn von COVID-19 gegründet. Die Agentur sieht ihre Bestimmung darin, Reise- und Tourismusmarken in diesen turbulenten Zeiten aus der Krise zu helfen. Im Rahmen einer geplanten weltweiten Expansion hat die Agentur nun einen ersten Virtual Hub auf dem europäischen Festland in der Landeshauptstadt Berlin eröffnet.www.findnorth.co/deu

Die Agentur wurde von Adam Caerlewy-Smith und Ben Jordan gegründet, zwei passionierten Reisezielvermarktern, die bereits zuvor erfolgreich für das Fremdenverkehrsamt Visit Jersey zusammengearbeitet und gemeinsam zahlreiche preisgekrönte Kampagnen umgesetzt haben. Beide teilten von Anfang an die grundlegende Überzeugung, dass die Reisebranche vom Weg abgekommen sei. Vom Massentourismus und den ökologischen Folgen verursacht durch kurzfristiges Denken vieler Destinationen bis hin zum Mangel an Authentizität im Reisemarketing. Ihrer Meinung nach ist eine bessere Art des Reisens nicht nur möglich, sondern absolut notwendig.

Der Launch von North in Deutschland ist Teil einer Expansionsstrategie und -vision der Gründer. Es sollen weltweit noch weitere Hubs folgen. Jedes dieser North Hubs soll dann mit einem qualifizierten Team von Reisezielvermarktern und lokalen Marktexperten besetzt werden.

“Seit der Gründung unserer Agentur stand eine Expansion auf den deutschen Markt auf unserer Agenda. Deutsche Urlauber reisen gern und viel, und machen einen wichtigen Quellmarkt für den internationalen Tourismus aus”, kommentiert Adam Caerlewy-Smith, Co-Founder von North.

Stella Goenuellue wurde am 10. August 2020 zur neuen Geschäftsführerin von North ernannt und wird als Director DACH verantwortlich für den Wachstum der Agentur auf den deutschsprachigen Märkten sein. Stella hat in ihrer Laufbahn schon viele renommierte Destinationsmarken vertreten und sich als Architektin von Erfolgsgeschichten in Großbritannien und Deutschland einen Namen in der Reisebranche gemacht: ?Ich freue mich sehr, Teil des North Teams zu sein und die Verantwortung für die DACH-Region zu übernehmen. Dies ist eine kritische Zeit für viele Unternehmen in der Reisebranche und es mag wie eine unüberwindbare Herausforderung erscheinen, sich in dieser neu entstandenen Reiselandschaft zurecht zu finden. Wir möchten unseren Kunden aus dieser Krise helfen und sie bei der Neupositionierung ihrer Marke unterstützen. Mehr denn je sollte man nun auf die veränderten Bedürfnisse der Verbraucher eingehen und den Fokus darauf richten, ihr Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Nach wie vor träumen Urlauber davon reisen zu können und die Welt zu entdecken. Unsere Expertise und Zugang zum britischen als auch zum deutschen Markt bietet unseren Kunden neue kommerzielle Wachstumschancen. Ich bin gespannt wohin die Reise noch geht und gewappnet auf alles was noch auf uns zukommen mag.”

Adam Caerlewy-Smith über das neueste Teammitglied: “Wir freuen uns sehr, Stella an Bord unseres Senior Teams begrüßen zu dürfen. Ihre ansteckende und mitreißende Persönlichkeit sowie ihre Hartnäckigkeit und Entschlossenheit hat schon so manche DMO?s, Journalisten und Reise-Magnaten davon überzeugt, dass ihre Destinationskunden wichtiger sind als die Konkurrenz. Ihre Marktkenntnisse und Branchen-erfahrung, sind genau das, was North und auch unsere Kunden brauchen.?