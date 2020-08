Relaunch der Webseite – bussgeldprüfer.com – wieder frei im Verkehr

Mit einem klaren Design, einem neuen Auftreten und modernen harmonischen Farben hat das Facelift der Website große optische Veränderungen bewirkt.

Jetzt punktet die Homepage mit ihrem einzigartigen Charme und setzt mit ihrem lockeren Layout ein neues Highlight. Im selben Zuge wurde darauf geachtet, dass die Handhabung der Seite benutzerfreundlich ist und dem Projekt eine ganzheitliche Marketing Strategie zu Grunde liegt. Zudem solle durch die Anwendung der Bussgeldprüfer-App eine noch einfachere und schnellere Handhabung für Kunden und Interessenten gewährleistet werden.

? Webauftritt: www.bussgeldpruefer.com

? Benutzerfreundliche Oberfläche für Jedermann

? Optimierte Internet Marketing Strategie

? bussgeldprüfer Soforthilfe App jetzt auch im Apple App Store und auf Google Play

Gleich auf der Startseite hat der Besucher die Möglichkeit anhand eines Konfigurators die Art des Bußgeldbescheids einzustellen. Der Benutzer wählt zum Beispiel aus, um was es sich für ein Bußgeldbescheid handelt. Ob wegen Alkohol am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtdelikten oder Falschparken. Der Bussgeldprüfer hat für jede Komplikation die passenden Ansätze parat. In den meisten Fällen lohnt sich eine kostenlose Ersteinschätzung, da 80% der Bußgeldbescheide fehlerhaft sind. Sollte sich bei der Ersteinschätzung durch einen Fachanwalt herausstellen, dass Aussicht auf Erfolg besteht, so wird dieser Bescheid durch erfahrene Anwälte mit Fokus auf Verkehrsrecht geprüft.

Neben Informationen zu Produkten stellt die Seite auch die Firmenphilosophie vor. Nachhaltigkeit, Innovation und Qualität sind die vier wichtigsten Schlagworte des Bußgeldprüfers. Schlagworte, die die Geschäftsleitung und Verantwortliche für Marketing und Vertrieb in den Köpfen seiner Mitarbeiter verankert hat. “Das Qualitätsdenken muss an erster Stelle stehen”, so Tobias Gussmann. Das Motto ” schnell, professionell und risikolos”.