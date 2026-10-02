Rentenberater:in werden: Sachkundelehrgänge und Weiterbildung mit erweitertem Konzept ab 2027

Die Management Advisory Heidelberg GmbH (MAH) hat ihre Sachkundelehrgänge Rentenberater:in für 2027 fachlich und konzeptionell weiterentwickelt. Erweiterte steuerrechtliche Inhalte, aktuelle Rechtsentwicklungen und zusätzliche Fallgestaltungen aus der Beratungspraxis ergänzen die Weiterbildung. Zur Wahl stehen ein digitaler Lehrgang mit Abschlussprüfung in Berlin sowie ein kombiniertes Köln-/Online-Format.

Rentenberatung gewinnt an Bedeutung

Deutschland wird älter. Nach der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird bereits 2035 jede vierte Person in Deutschland mindestens 67 Jahre alt sein. Bis 2038 dürfte die Zahl der Menschen dieser Altersgruppe auf 20,5 bis 21,3 Millionen steigen – mindestens 3,8 Millionen mehr als heute. Gleichzeitig erreichen bis 2040 rund 13,3 Millionen heutige Erwerbspersonen das gesetzliche Rentenalter.

Damit rücken Fragen rund um Renteneintritt, Rentenansprüche und Altersversorgung für einen wachsenden Teil der Bevölkerung in den Mittelpunkt. Rentenberater:innen sind auf Rechtsfragen der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung sowie weitere Bereiche des Sozialversicherungsrechts spezialisiert. Zu ihren Tätigkeitsfeldern können außerdem die betriebliche und berufsständische Altersversorgung, das soziale Entschädigungsrecht sowie das Schwerbehindertenrecht mit Bezug zu einer gesetzlichen Rente gehören.

Wer Rentenberater*in werden möchte, benötigt für die Registrierung unter anderem einen Nachweis der theoretischen Sachkunde. Ein entsprechender Sachkundelehrgang muss gemäß § 4 Rechtsdienstleistungsverordnung (RDV) mindestens 150 Zeitstunden umfassen und schriftliche sowie eine abschließende mündliche Prüfung vorsehen.

Sachkundelehrgänge ab 2027 mit erweiterten Inhalten

Die Management Advisory Heidelberg GmbH führt ihre Sachkundelehrgänge in Kooperation mit dem Bundesverband der Rentenberater e. V. durch. Für 2027 wurde das Lehrgangskonzept überarbeitet und an aktuelle rechtliche Entwicklungen angepasst.

Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem die gesetzliche Rentenversicherung und weiteres Sozialversicherungsrecht, die betriebliche und berufsständische Altersversorgung, Verfahrens- und Prozessrecht sowie konkrete und besondere Fallgestaltungen aus der Beratungspraxis.

Neu ausgebaut wurde insbesondere der steuerrechtliche Teil. Hintergrund ist unter anderem die Neuregelung des Steuerberatungsgesetzes. § 4e StBerG regelt seit September 2026 die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen als Nebenleistung im Zusammenhang mit einer anderen Haupttätigkeit. Die Sachkundelehrgänge vermitteln deshalb verstärkt die für die Rentenberatung relevanten steuerrechtlichen Kenntnisse und berücksichtigen die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen.

Beide Lehrgänge umfassen insgesamt 186 Stunden und 25 Minuten und liegen damit über der in § 4 RDV vorgesehenen Mindestdauer von 150 Zeitstunden.

Zwei Formate für die berufsbegleitende Weiterbildung

Der Sachkundelehrgang Rentenberater:in Berlin/Online 2027 beginnt am 15. Februar 2027 und erstreckt sich über acht Monate. Insgesamt sind 26 Lehrgangs- und Prüfungstage vorgesehen.

Die Lehrgangseinheiten sowie die beiden jeweils dreistündigen schriftlichen Klausuren finden online statt. Lediglich für den Vorbereitungstag und die abschließende mündliche Prüfung reisen die Teilnehmenden nach Berlin. Der Abschluss ist für den 29. und 30. Oktober 2027 vorgesehen.

Durch die Verteilung auf mehrere kompakte Lehrgangsphasen und den weitgehenden Verzicht auf Reisen lässt sich dieses Format insbesondere für Berufstätige vergleichsweise gut in den beruflichen und privaten Alltag integrieren.

Eine Alternative bietet der Sachkundelehrgang Rentenberater:in Köln/Online 2027/2028, der am 14. Juni 2027 startet.

Zu Beginn steht eine sechstägige Präsenzphase in Köln. Anschließend folgen zahlreiche kompakte Online-Einheiten, die überwiegend auf Freitag Abende und Samstage verteilt sind. Auch die beiden schriftlichen Klausuren werden online absolviert. Im März 2028 treffen sich die Teilnehmenden erneut zu einer fünftägigen Präsenzphase in Köln; Vorbereitung und mündliche Abschlussprüfung folgen Ende April.

Dieses Format verbindet damit längere Präsenzphasen für intensives gemeinsames Lernen mit kurzen Online-Blöcken. Die Verteilung über mehrere Monate soll es erleichtern, die umfangreiche Weiterbildung mit einer bestehenden Berufstätigkeit zu verbinden.

Kleine Gruppen und interdisziplinäres Referententeam

Beide Sachkundelehrgänge sind auf maximal 16 Teilnehmende begrenzt. Unterrichtet wird von einem interdisziplinären Referententeam, zu dem Rentenberater:innen, Rechtsanwält:innen sowie Hochschuldozierende gehören.

Neben der Vermittlung der fachlichen Grundlagen spielen konkrete Fallgestaltungen und die Vorbereitung auf die Prüfungen eine wichtige Rolle. Beide Lehrgänge schließen mit zwei schriftlichen Klausuren, einem Vorbereitungstag und einer mündlichen Abschlussprüfung ab.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein qualifiziertes Zeugnis nach § 4 Absatz 5 RDV und können damit die theoretische Sachkunde nachweisen.

Sachkundelehrgang als Baustein auf dem Weg zur Rentenberatung

Der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs allein führt noch nicht zur Registrierung als Rentenberater:in. Zusätzlich zur theoretischen Sachkunde müssen weitere Voraussetzungen erfüllt und insbesondere ausreichende praktische Sachkunde nachgewiesen werden.

Wer sich für das Berufsbild interessiert oder bereits in angrenzenden Bereichen wie Sozialversicherung oder Altersversorgung tätig ist, kann sich daher frühzeitig darüber informieren, welche Voraussetzungen für eine spätere Registrierung erfüllt werden müssen.

Die demografische Entwicklung zeigt zugleich, warum Fachwissen rund um Rente und Altersversorgung langfristig relevant bleibt. Mit den überarbeiteten Sachkundelehrgängen stehen ab 2027 zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, die erforderliche theoretische Sachkunde berufsbegleitend zu erwerben.

Über die Management Advisory Heidelberg GmbH

Die Management Advisory Heidelberg GmbH (MAH) ist auf Weiterbildung in den Bereichen Rentenrecht und berufliche Altersversorgung spezialisiert. Die Sachkundelehrgänge Rentenberater*in werden in Kooperation mit dem Bundesverband der Rentenberater e. V. durchgeführt. Die Wbildung Akademie GmbH fungiert als Organisationspartner der MAH.