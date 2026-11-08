Schimmel im Winter: Wärmebrücke, Lüften oder Bauschaden? Bausachverständiger erklärt, wie die Ursache gemessen wird

Bonn, 13.11.2026. Mit Beginn der Heizperiode nehmen Anfragen wegen Schimmel in Wohnungen deutlich zu. Der Bonner Bausachverständige Michael Steinbach (Gutachter Steinbach) erklärt in einem neuen Fachbeitrag, warum Schimmel vor allem im Winter entsteht und wie sich die Ursache mit Messungen klären lässt. „Ob das Bauteil oder das Lüften schuld ist, lässt sich ohne Zahlen nicht beantworten“, so Steinbach. Entscheidend sei die Oberflächentemperatur der Wand, die im Winter nicht unter rund 12,6 Grad fallen dürfe.

Schimmel braucht keine nasse Wand. Es genügt eine Oberfläche, die so kalt ist, dass sich die Feuchte aus der Raumluft dort anlagert. Ungedämmte Außenwandecken, Fensterlaibungen, Rollladenkästen und Wände hinter Schränken unterschreiten den Grenzwert nach DIN 4108-2 im Altbau regelmäßig. Bei der Ursachenermittlung unterscheidet der Sachverständige vier Gruppen: die Wärmebrücke im Bauteil, das Nutzerverhalten, einen Wassereintrag durch Bauschäden und eine Veränderung am Haus, etwa neue dichte Fenster ohne Lüftungskonzept. In der Praxis liegen oft zwei Ursachen übereinander. Belegt wird der Weg der Feuchte mit Wärmebild, Oberflächentemperatur, Datenloggern für Temperatur und Luftfeuchte sowie der Materialfeuchte der Wand.

Für Mieter, Vermieter und Eigentümergemeinschaften ordnet der Beitrag auch die Verantwortung ein: Im Mietverhältnis muss zunächst der Vermieter belegen, dass die Ursache nicht im Bauwerk liegt; der Bundesgerichtshof hat 2018 die Grenzen des zumutbaren Lüftens gezogen (BGH, VIII ZR 271/17 und 67/18). Beim Hauskauf ist verschwiegener Schimmel ein Sachmangel, bei dem ein Gewährleistungsausschluss nicht greift. Die rechtlichen Hinweise sind eine fachliche Einschätzung des Sachverständigen und ersetzen keine Rechtsberatung.

Der Beitrag mit zwei Prinzipskizzen ist unter www.gutachtersteinbach.de/news/ abrufbar.