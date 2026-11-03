Schluss mit Ausreden: Warum die Suche nach Lösungen wichtiger ist als das Jammernüber Probleme

Viele Menschen sind mit ihrem Leben unzufrieden. Sie beklagen sich über ihre Arbeit, ihren Chef, ihre Kollegen oder ihre persönlichen Lebensumstände. Gleichzeitig finden sie zahlreiche Gründe, weshalb sich an ihrer Situation angeblich nichts ändern lässt. Unternehmer, Coach und Autor Ernst Crameri beschäftigt sich in Folge 3299 seines Podcasts ??Ergebnisorientiert?? mit genau diesem Widerspruch. Seine zentrale Botschaft lautet: Wer seine Energie ausschließlich darauf verwendet, Hindernisse zu erklären, verliert den Blick für mögliche Lösungen.

Crameri beobachtet immer wieder Menschen, die ihre berufliche Situation als belastend empfinden und dennoch über Jahre hinweg in denselben Verhältnissen bleiben. Die Arbeit wird zur täglichen Qual, die Unzufriedenheit nimmt zu und selbst die Freizeit wird von negativen Gedanken bestimmt. Statt die eigene Situation grundsätzlich zu hinterfragen, richtet sich die Aufmerksamkeit häufig auf äußere Umstände. Der Arbeitgeber, die Kollegen oder die wirtschaftliche Lage werden als Ursache für das persönliche Unglück betrachtet. Nach Crameris Auffassung führt diese Denkweise dazu, dass Menschen zunehmend das Gefühl entwickeln, ihrem bisherigen Leben ausgeliefert zu sein.

Dabei stellt der Unternehmer eine grundlegende Frage: Weshalb investieren Menschen so viel Energie in die Erklärung dessen, was nicht funktioniert, statt nach Möglichkeiten zu suchen, die funktionieren könnten? Wer ausschließlich Schwierigkeiten betrachtet, nimmt mögliche Handlungsalternativen häufig gar nicht mehr wahr. Crameri plädiert deshalb für einen bewussten Perspektivwechsel. An die Stelle der Frage, warum eine Veränderung unmöglich erscheint, soll die Überlegung treten, welche konkreten Schritte notwendig wären, um ein anderes Leben aufzubauen. Dieser Wechsel bedeutet nicht, bestehende Schwierigkeiten zu ignorieren. Vielmehr geht es darum, die eigenen Handlungsmöglichkeiten systematisch zu erkennen und zu nutzen.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Bereitschaft, frühere Entscheidungen zu überprüfen. Berufliche Wege, persönliche Verpflichtungen und Lebensmodelle entstehen häufig durch Entscheidungen, die irgendwann einmal getroffen wurden. Doch nicht jede dieser Entscheidungen muss dauerhaft richtig bleiben. Crameri betont, dass Menschen ihre bisherigen Lebensumstände neu bewerten und Veränderungen einleiten können. Ein Arbeitsplatzwechsel, eine berufliche Neuorientierung oder eine grundsätzliche Veränderung der persönlichen Prioritäten können mögliche Wege sein. Solche Schritte erfordern allerdings Mut, Vorbereitung und die Bereitschaft, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen.

Crameri spricht dabei auch aus persönlicher Erfahrung. Er beschreibt, wie stark Erziehung, gesellschaftliche Erwartungen und berufliche Verpflichtungen das eigene Denken prägen können. Auch er habe sich früher durch solche Einflüsse eingeschränkt gefühlt. Entscheidend sei für ihn die Erkenntnis gewesen, dass persönliche Freiheit nicht allein von äußeren Umständen abhängt, sondern auch davon, ob Menschen bereit sind, bisherige Überzeugungen und Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Wer seine Situation verändern wolle, müsse zunächst anerkennen, dass grundsätzlich verschiedene Handlungsmöglichkeiten existieren können.

Mit seiner Podcastfolge möchte Crameri Menschen dazu anregen, ihre Unzufriedenheit nicht länger als unveränderlichen Zustand hinzunehmen. Statt immer neue Gründe für Stillstand zu sammeln, empfiehlt er, konkrete Ziele zu formulieren, realistische Möglichkeiten zu prüfen und erste Schritte konsequent umzusetzen. Nicht jede Veränderung lässt sich sofort verwirklichen, und nicht jedes Hindernis kann vollständig beseitigt werden. Doch wer beginnt, lösungsorientiert zu denken und zu handeln, schafft die Grundlage dafür, das eigene Leben wieder aktiver zu gestalten.

Weitere Informationen und Impulse zur persönlichen Weiterentwicklung bietet der Podcast ??Ergebnisorientiert?? unter https://ergebnisorientiert.com.