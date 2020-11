Schluss mit den Ratespielchen – Eine Reise in die sozialen Netzwerke

In seinem neuen Buch verrät der vom “Erfolg Magazin” als Top Experte sowie mit dem HIPE Award 2020 ausgezeichnete Autor, wie Ziele im Bereich Social Media erreicht werden können. Dabei richtet er sich in erster Linie an Unternehmer und Selbstständige.

Die Strategien von Markus Mensch sind alle praxiserprobt und einfach umsetzbar. Zudem bekommt der Leser in jedem Kapitel praktische Aufgaben, um das zuvor Gelernte gleich in die Praxis umsetzen zu können.

Der Autor Markus Mensch wurde 1981 in Regensburg geboren und steht seit über 13 Jahren Unternehmen beratend zur Seite. Seine Erkenntnisse und Erfahrungswerte aus der Welt des Social Media möchte er nun weitergeben. Bereits mit seinem ersten Ratgeber “Marketing für die Gastronomie” zeigte er Gastronomen, wie man in nur 30 Tagen mehr Stammgäste bekommen kann. Darauf folgt der Ratgeber “Marketing und PR für Selbstständige”. Parallel zu seinem neuesten Buch bietet der Autor ein Social Media Online-Seminar an, in welchem die Teilnehmer lernen, Social Media gezielt und nachhaltig für sich und ihr Unternehmen einzusetzen.

“Schluss mit den Ratespielchen” von Markus Mensch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15286-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de