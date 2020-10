Sechs neue Dokumentarfilme in der 3sat-Reihe “Ab 18! ” / Sechs Geschichten junger Erwachsener (FOTO)

Montag,26. Oktober 2020, 22.30 Uhr Erstausstrahlungen

Seit 2013 präsentiert 3sat in der Reihe “Ab 18!” mittellange Dokumentarfilme, die in die Erlebnis- und Gefühlswelt junger Erwachsener eintauchen. Porträts, die durch einen persönlichen Stil den Nerv einer Generation treffen und gleichzeitig mit filmischen Erzählformen experimentieren.

Zum Auftakt der neuen Staffel zeigt 3sat am Montag, 26. Oktober 2020, um 22.30 Uhr “Ab 18! – Seda baut Autos”. In Schichtarbeit sortiert Seda Autoteile für die Roboter bei Audi. Eine Arbeit, die ihr viel gibt: Distanz zu ihrem türkischen Zuhause und die Aussicht auf ein eigenes Auto. Mit Witz, Geschick und strategischem Gespür arbeitet sie auch an einer Festanstellung. Voraussetzung dafür: der Gabelstaplerführerschein, den sie gerade macht. Im Anschluss geht es um 23.00 Uhr in “Ab 18! – Ich habe dich geliebt” mit Katharina und Ben weiter: Ein junges, impulsives Paar, das viel streitet, sich trennt und wieder versöhnt – bis es zum alles entscheidenden Morgen kommt. Um 23.45 Uhr beschäftigen sich die Brüder Dennis und Patrick Weinert in ihrem Film “Ab 18! – Hinter unserem Horizont” nach einem gefährlichen Zwischenfall mit ihrem gewählten Lebensweg: Als junge Krisenreporter berichten sie aus Ländern wie Burkina Faso, dem Kongo oder Afghanistan, und immer geht es um Menschenrechte, soziale Missstände und Konflikte.

Am Montag, 2. November 2020, beginnt der Abend um 22.25 Uhr mit der Langzeitbeobachtung “Ab 18! – Luisa” von Romy Steyer. Geografiestudentin Luisa Neubauer engagiert sich für die Bewegung Fridays for Future. In nur fünf Monaten wird sie zur deutschen Greta. Sie ist talentiert, telegen, polarisierend, unterhaltsam, aber auch ambivalent. Geschickt weicht sie politischen Fallstricken und nicht zuletzt interner Konkurrenz aus. Um 23.10 Uhr geht es mit dem Film “Ab 18! – Being Sascha” weiter. Sascha lebt heute als offen sichtbare nichtbinäre Transperson. “Trans” heißt, dass Sascha sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das bei Geburt zugewiesen wurde. Nichtbinär meint, dass auch das andere Geschlecht nicht passt. Der Weg dorthin war nicht einfach, aber heute kann Sascha über viele Widrigkeiten sprechen: Umkleidekabinen, Formulare, Sprachgebrauch. Zum Abschluss der Reihe porträtiert um 23.45 Uhr der Dokumentarfilm “Ab 18! – Die Gewichtheberin” Sarah Fischer. Die Gewichtheberin ist U20-Europameisterin und die stärkste Frau Österreichs. Sarah trainiert für einen Olympiastartplatz. Während sie nicht nur als Athletin, sondern auch als junge Frau ihren Platz in einem männerdominierten Umfeld sucht, kommt es immer wieder zu Spannungen mit ihrem Trainer und Vater Ewald.

Alle Filme in der Übersicht:

Montag, 26. Oktober 2020, 22.30 Uhr “Ab 18! – Seda baut Autos” Dokumentarfilm von Jonas Heldt, Deutschland 2020

Montag, 26. Oktober 2020, 23.00 Uhr “Ab 18! – Ich habe dich geliebt” Dokumentarfilm von Rosa Hannah Ziegler, Deutschland 2020

Montag, 26. Oktober 2020, 23.45 Uhr “Ab 18! – Hinter unserem Horizont” Dokumentarfilm von Dennis und Patrick Weinert, Deutschland 2020

Montag, 2. November 2020, 22.25 Uhr “Ab 18! – Luisa” Dokumentarfilm von Romy Steyer, Deutschland 2020

Montag, 2. November 2020, 23.10 Uhr “Ab 18! – Being Sascha” Dokumentarfilm von Manuel Gübeli, Schweiz/Deutschland 2020

Montag, 2. November 2020, 23.45 Uhr “Ab 18! – Die Gewichtheberin” Dokumentarfilm von Constantin Hatz und Annelie Boros, Deutschland 2020

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ab18

Die Filme für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten als Videostreams: https://kurz.zdf.de/xB9Sr//

Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 – (0)6131 – 70-12121

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6348/4740490

OTS: 3sat

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell