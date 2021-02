Seminar Erfolgreiche Teamführung – S+P Seminare

Mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung erlernen die Teilnehmer relevante Führungstechniken, um diese Ziele effizient zu erreichen. Mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung erlernen die Teilnehmer folgende fachlichen Skills:

– Außergewöhnlich Führen – die 4 wichtigsten Prinzipien

– Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

– Agile Zielvereinbarungen mit OKR

Außergewöhnlich Führen – die 4 wichtigsten Prinzipien:

– Agile Führung: ein Überblick zu unterschiedlichen Stilen und Kompetenzen

– Mitarbeiter einbeziehen und an den Unternehmenszielen beteiligen

– Rollenkonflikte – Erwartungen an die Führungskraft

– Situationsbeurteilung und angemessener Führungsstil

– Unterscheidung der Mitarbeitertypen nach dem DISG-Konzept

– Eine „gelebte—- Ziel- und Kundenorientierung ist kein Zufall!

– Agiles Teammanagement stellt spezielle Anforderungen an die Führungskraft

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box mit

+ Fallstudien zur Auswahl des „richtigen“ Führungsstils

+ Checklisten zu den Themen „Agile Führungskompetenzen“ und „Agiles Teammanagement“

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte – Seminar Erfolgreiche Teamführung

– Gespräche mit Fingerspitzengefühl führen

– Anerkennung und Kritik richtig kommunizieren

– „Immer wieder musst du verhandeln“ – Verhandlungsstrategien im Überblick

– Wie funktioniert sachorientiertes Verhandeln?

– Impulse aus dem Harvard-Verhandlungskonzept

Agile Zielvereinbarungen mit OKR

– Was ändert sich mit OKR?

– Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

– Wöchentliches OKR-Review statt Jahresgespräch

– Quartals-Reviews statt jährliche Beurteilungsgespräche

