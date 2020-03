Seminare Hamburg – Führungstraining Update

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

Hamburg & Stuttgart 10.-11.03.2020

Berlin & Hamburg 21.-22.04.2020

Frankfurt & Düsseldorf 12.-13.05.2020

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Inhaber, Vorstände, Unternehmer, Prokuristen und Bevollmächtigte,

> Führungskräfte, Abteilungsleiter, Teamleiter, Personalleiter sowie Vertriebsleiter, Produktionsleiter und kaufmännische Leiter.

Seminarprogramm Tag 1:

Klarheit, Priorisierung und Verbindlichkeit: Zielvereinbarung als Führungsinstrument

> Formulieren transparenter Ziele als Steuerungs- und Führungsinstrument

> SMART- Wie Sie Ziele sinnvoll prüfen und korrekt formulieren

> Situationsaufnahme im Team – Wo stehen wir?

> Unterscheidung von 5 Zieltypen – für eine wirksame Zielvereinbarung

> Zielvereinbarungs- und Feedbackgespräche erfolgsorientiert führen

> Von der Zielvereinbarung zur variablen Vergütung

Kommunikation mit unterschiedlichen Mitarbeitertypen – Worauf kommt es an?

> Stark in der Rolle als Führungskraft: notwenige Fähigkeiten in der Führungsposition

> Autoritär oder Laissez-faire? Wirkung verschiedener Führungsstile

> Die 4 Mitarbeitertypen: Erfolgreich Führen mit dem DISG-Konzept!

> Persönlichkeitsgerecht delegieren

> Zentrale Führungsinstrumente systematisch und angemessen einsetzen

In 7 Schritten zu mehr Agilität im Team

> Wie gewinne ich das Team für mich und das Unternehmen?

> Spitzenleistung durch gezielte Teamentwicklung – worauf kommt es an?

> Situationsaufnahme im Team – Wo stehen wir?

> Auswahl des richtigen Teamleiters

> Strukturen und Rollen in Gruppen erkennen und gezielt nutzen

> Wertschätzung, Erfolg, Anteilnahme: Motivation als Triebkraft zur Höchstleistung

> Leistungsanreize richtig setzen, Leistungen steigern, Hochleistungs-Niveau halten

Seminarprogramm Tag 2:

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

> Schleichende Überforderung, unrealistische Ziele, schwere Entscheidungen – Bleiben Sie Herr der Lage!

> Führen von eigenwilligen Führungskräften

> Gesprächskompetenz bei schwierigen Mitarbeitern

> Low-Performer im Team! Techniken zur Leistungssteigerung

> Rechtlich sicherer Umgang mit dauerhafter Minderleistung

> Unangenehme Mitarbeitergespräche: Kritikgespräch, Abmahnung und Kündigung

Konfliktlösung – Verhandeln in Stress-Situationen

> Welche Rolle spiele ich selbst bei der Entstehung von Konflikten? Persönlichkeitstypen und Kommunikationsmuster

> Effektives Lösen und Vermeiden von Konflikten

> Stressfreies Verhandeln: richtige Vorbereitung und zielführende Durchführung von Verhandlungen

> So schützen Sie sich vor unfairen Taktiken in Verhandlungsgesprächen

> Wie begleitet man Konflikte in agilen Teams? Konfliktlösung als Führungsaufgabe

> Wege zu einem erfolgreichen Konfliktmanagementsystem

