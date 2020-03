Services auf Augenhöhe

Auch in der Blechbearbeitung stehen die Betriebe durch beständig steigende Anforderungen an Qualität und Wirtschaftlichkeit immer wieder vor neuen Herausforderungen. Vor allem kleine Betriebe, die im halbautomatischen Bereich tätig sind, benötigen Partner, die sich auf ihre Gegebenheiten einstellen können. So bietet der Hersteller Hezinger Maschinen GmbH aus Kornwestheim ein besonders umfassendes Service-Paket.

Neben großen Bearbeitungszentren beliefert die Hezinger Maschinen GmbH auch zahlreiche Klein- und Kleinstbetriebe. Als mittelständischer Hersteller, gewachsen aus einem Kleinbetrieb, weiß das Unternehmen, was es bedeutet, auch im Kleinen den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Auch und vor allem für diese Unternehmen bietet Hezinger Maschinen GmbH neben den Abkantpressen, Rundbiegemaschinen, Tafelscheren, aber auch Wasserstrahl- und Plasmaschneider ein umfassendes Service-Paket.

Mit vier deutschen Standorten sucht der Kornwestheimer Hersteller den direkten Kundenkontakt. “Vor allem in kleinen Betrieben ist die eingehende Beratung besonders wichtig. Die Maschinen zur Blechbearbeitung müssen hier noch viel mehr auf die Gegebenheiten passen, damit aus dem Kauf der Maschine auch eine gute Investition und keine unpassende Ausgabe wird”, so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH.

Das gleiche gilt beim Thema Digitalisierung. Bei Hezinger-Maschinen wird dem Maschinenführer so wenig wie möglich abverlangt. Die Programmierung der Maschine erfolgt über das firmeneigene Intranet beim Kunden vor Ort, über welches die CAD-Daten des Kunden eingespielt werden. Der Bediener sieht eine einfache Bildschirmdarstellung. Mangelnde Sprachkenntnisse oder auch gering qualifiziertes Personal können damit bestens geführt werden.

Auch, wenn es um das Thema Finanzierung und weiterführende Services geht, bietet Hezinger eine breite Palette an Möglichkeiten. “Und diese möchten wir mit einem passenden Angebot, das weit über die Maschine hinaus geht, bedienen” so Weber. Das geht von Finanzierungs-, über Leasing-Fragen, bis hin zu Hydraulik-Öl-Services oder dem Führen eines Pressenhandbuchs.

“Kleine und mittlere Betriebe haben ganz eigene Anforderungen”, weiß Thomas-Alexander Weber. “Unsere Aufgabe ist es, unsere Kunden bei diesen Aufgaben weitestgehend zu unterstützen. So möchten wir auch in Zukunft zurecht als kompetenter Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen gesehen werden.”