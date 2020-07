SHIFT Mobilty 2020 in Berlin | Die Stadt der Zukunft hat den Menschen im Mittelpunkt – nicht das Auto!

Luxemburgs Vizepremier und Verkehrsminister François Bausch diskutiert am 3. September gemeinsam mit anderen Top-Speakern aus den Bereichen Architektur, Mobilität, Industrie und Politik darüber, wie die Städte der Zukunft aussehen werden.

” Smart Environments – Urban Future and Mobility Infrastructures”: So lautet der Titel der zweiten Session des internationalen Mobilitäts-Events SHIFT Mobility 2020, bei dem am 3. und 4. September im Rahmen der IFA internationale Top-Experten die Mobilitätskonzepte der Zukunft präsentieren werden. Keynote Speaker der Session ist Luxemburgs Vizepremier und Verkehrsminister François Bausch, der sich mit der zukünftigen Infrastruktur von Städten auseinandersetzt. Er sagt: “Wir brauchen keine 500 PS, um uns 500 Meter in der Stadt fortzubewegen. Wir müssen Städte neugestalten – und zwar für Menschen, nicht für Autos.”

Bausch war in der Regierung Bettel-Schneider bis Dezember 2018 Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur und hat die Verkehrswende in Luxemburg befürwortet und vorangetrieben. Seit dem 29. Februar 2020 ist dort die Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs kostenlos.

Weitere Referenten des exklusiven Live Events in Berlin sind:

– Vanessa Carlow, Professorin, Sustainable Urbanism, TU Braunschweig: Sie spricht über die Zukunft der Mobilität in Städten, und wie diese an die Anforderungen von Radfahrern und Fußgängern angepasst werden müssen. – Gerald Franz, Senior Expert Mobilitätsmanagement, Urban Innovations Wien: Er beschäftigt sich mit Shared Mobility und dem gewonnen Lebensraum, welcher durch die Reduzierung von privaten Autos entsteht. – Josephine Yilan Liu, Gründer Urban Future: Sie begleitet den Transfer von Städten und Unternehmen zu nachhaltigem Wirtschaften. – Max Schwitalla, Architekt und Stadtplaner: Er konzipiert eine alternative Nutzung von Flächen in Städten. – Ilja Radusch, Head of Connected Cars, Fraunhofer Institut: Er treibt den Prozess voran, selbstfahrende Autos zügiger auf die Straße zu bringen. Dazu dienen ihm Simulatoren aus verschiedenen Anwendungsbereichen. – Koen Kennis, Deputy Mayor Mobility, Antwerpen: Er stellt die Nutzer von Mobilitätslösungen in den Vordergrund. – Lizann Tjon and Debbie Deckers, Project Lead, CTO, Amsterdam: Sie bringen Amsterdam dem Ziel näher weltweiter Vorreiter im Bereich Smart Mobility zu sein.

Weitere Infos zu den Speakern (https://shift-mobility-ifa.com/convention/speaker/) und dem Programm (https://shift-mobility-ifa.com/convention/program/) haben wir Ihnen verlinkt.

Über SHIFT Mobility:

SHIFT Mobility ist ein internationales und interaktives Format, das sich mit der Zukunft der Mobilität und ihrer Öko-Systeme befasst. Es ist ein Tochterunternehmen der IFA Berlin, der weltweit führenden Consumer Electronic Show. Zentraler Treffpunkt der SHIFT Mobility-Community ist die jährliche Convention samt kuratierter Ausstellung im Rahmen der IFA.

Darüber hinaus präsentiert sich SHIFT ganzjährig mit einer eigenen Kommunikationsplattform und mit eigenen Boutique-Events vor Ort auf internationalen Events wie der CES in Las Vegas, der SXSW in Austin, dem Salon del Mobile in Mailand, dem Smart Mobility Summit Tel Aviv, der CoMotion LA sowie der SHIFT Mobility Week im Juni 2021.

Tickets: Wegen der hohen Hygiene-Standards wird 2020 nur ein limitiertes Kartenkontingent für die SHIFT Mobility zur Verfügung stehen. Informationen dazu unter shift-mobility-ifa.com. (https://shift-mobility-ifa.com/)

Pressekontakt:

John Warning Corporate Communications

Martina Warning

Telefon: 040 – 533 088 82

E-Mail: m.warning@johnwarning.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146564/4666400

OTS: SHIFT Mobility

Original-Content von: SHIFT Mobility, übermittelt durch news aktuell