Sicher von zuhause weiterbilden: Kostenloses Webinar-Programm mit Experten

Ob Rechtsfragen in Krisenzeiten, Umbruch der Veranstaltungswirtschaft, Social Media Trends bis hin zu Kreativitätstechniken, Kommunikationstrainings oder Prüfungsvorbereitung.

Das Studieninstitut möchte mit diesem neuen Angebot Bildungswillige in dieser Krisenphase unterstützen! Damit Azubis, Mitarbeiter und Freelancer ihre freie Zeit flexibler für Weiterbildung mit Fachleuten nutzen können. Hier das gesamte Angebot auf einen Blick:

Webinar am 02.04.: Rein ins Ohr – Podcasts in der Eventbranche

Wie lassen sich Podcasts in den digitalen Medien Mix integrieren und effektiv nutzen? Hashtaghüterin Christina Quast zeigt am 02.04.2020, 12:30 bis 13:30 Uhr, wie es geht.

Webinar Prüfungsvorbereitung am 03.04.: Nur wissen, was man wissen muss!

Prüfungsrelevante Themen für Veranstaltungkaufleute. Zusammen mit der Agentur Mundwerkkunst und dem Dozenten und Moderator Freddy Allerdisse am 03.04.2020, 18:00 bis 19:30 Uhr.

Webinar am 07.04.: Rechtsfragen in Krisensituationen

Dozent und Fachanwalt Fabian Braches bietet einen Überblick zu aktuellen Unterstützungs¬ma߬nahmen von Ländern und Bund, Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), Kurzarbeitergeld sowie Aussetzung und Herabsetzung von Steuerzahlungen am 07.04.2020, 12:30 bis 13:30 Uhr.

Webinar am 16.04.: Event-Stories – Schlägt digital jetzt analog?

Vieles wird in Zukunft nicht mehr so sein, wie es einmal war. Kaum jemand kann mehr zum analogen Brückenschlag in die digitale Event-Welt sagen als Tom Inden, Pionier des Erlebnismarketings, Locationbetreiber, Markeninhaber und Podcast-Star am 16.04.2020, 12:30 bis 13:30 Uhr.

Webinar am 21.04.: Einblicke Kommunikationstraining

Einblicke in die Welt der (Körper-)Sprache und einen Vorgeschmack auf unser Seminar “Klartext reden – Kommunikationstraining” im Herbst mit Business Coach Sandra Trost am 21.04.2020, 12:30 bis 13:30 Uhr.

Webinar am 23.04.: Einblicke Kreativitätstechniken

Creative Playground Initiator Jürgen Preiß öffnet die Trickkiste der Kreativitätstechniken und bietet einen Einblick in den “Creative Playground” am 23.04.2020, 12:30 bis 13:30 Uhr.

