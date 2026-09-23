88-Mio.-Dollar-Deal entfesselt freie Liquidität: Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) schließt mit dem Rohstoffhändler Ocean Partners ein 88-Millionen-US-Dollar-Finanzierungspaket ab. Neben einer 40-Mio.-Dollar-Vorauszahlungsfazilität löst die Vereinbarung über Rekultivierungsgarantien mehr als 40 Millionen US-Dollar an bislang blockierten Barmitteln direkt in die Firmenkasse aus – gezieltes Kapital für den Rainbow Block und die Übernahme des Jefferson County Metallurgical Complex in Montana.

Zehnjährige Abnahme ohne Lieferzwang: Flankiert wird das Paket durch einen zehnjährigen 100-Prozent-Abnahmevertrag für Zink- und Bleikonzentrate ohne Mindestmengen oder Strafklauseln, wodurch das Management die volle operative Kontrolle behält. Zusammen mit einer 5-Mio.-Dollar-Eigenkapitalzusage ebnet der Deal den Weg zum polymetallischen US-Produzenten – ein Meilenstein, den die Börse bereits mit einem Kurssprung von über acht Prozent quittierte.

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Silver Bow Mining – 88-Millionen-Dollar-Deal für Montana-Projekte

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