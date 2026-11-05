SINFOSY und Bosch Connected Industry: Wenn Maschinenstillstände zu nutzbarem Wissen werden

Die Maschine läuft wieder. Doch warum sie stillstand und welche Maßnahme geholfen hat, bleibt häufig undokumentiert. Tritt dieselbe Störung in der nächsten Schicht erneut auf, beginnt die Fehlersuche von vorn. Genau hier setzt eine neue Partnerschaft an: SINFOSY digital GmbH und Bosch Connected Industry verbinden Live-Maschinendaten mit digitalem Schichtbuch und agentischer künstlicher Intelligenz. Erfahrene Beratungspartner begleiten die praktische Umsetzung. Ein dreiwöchiger Produktiveinstieg ermöglicht Unternehmen, die Lösung an einer eigenen Maschine unter realen Produktionsbedingungen zu bewerten.

Maschinendaten erfassen, Erfahrungswissen erhalten

In vielen Produktionsbetrieben sind Informationen über Maschinenzustände und das Wissen der Mitarbeitenden voneinander getrennt. Während sich Stillstände technisch erfassen lassen, bleiben Ursachen, erfolgreiche Maßnahmen und Erfahrungen aus der Störungsbehebung häufig in einzelnen Köpfen oder unstrukturierten Aufzeichnungen.

Die Zusammenarbeit führt drei Kompetenzen zusammen:

SINFOSY SILVA light erfasst Maschinenzustände mithilfe der Sensoren handelsüblicher Smartphones. Auch ältere Bestandsanlagen lassen sich damit ohne aufwendige Eingriffe in die Maschinensteuerung einbeziehen.

Bosch Connected Industry ergänzt die Maschinendaten um regelbasierte Informationsverarbeitung, ein digitales Schichtbuch und agentische KI. Die KI kann Informationen aus angebundenen Maschinenhandbüchern, Störungsberichten und weiteren Wissensquellen für die Fehlersuche bereitstellen.

Erfahrene Beratungspartner unterstützen die Mitarbeitenden vor Ort bei der Analyse, der Dokumentation von Erfahrungswissen und der Umsetzung konkreter Verbesserungsmaßnahmen.

Wenn die nächste Schicht nicht wieder bei null anfangen muss

Der praktische Nutzen zeigt sich bei wiederkehrenden Störungen: Meldet die Maschine einen Stillstand, können vorhandene Informationen zu ähnlichen Vorfällen und möglichen Ursachen herangezogen werden. Die Mitarbeitenden prüfen die Hinweise, beheben die Störung und dokumentieren die tatsächlich erfolgreiche Maßnahme im digitalen Schichtbuch.

Dieses Wissen steht anschließend auch anderen Schichten zur Verfügung. Statt bei jeder Störung erneut nach möglichen Ursachen zu suchen, können Mitarbeitende auf bereits dokumentierte Erfahrungen zurückgreifen.

So entsteht ein nachvollziehbarer Ablauf von der Zustandserfassung über die Fehleranalyse bis zur dokumentierten Lösung. Die begleitenden Beratungspartner unterstützen dabei, wiederkehrende Ursachen zu erkennen und nachhaltige Verbesserungen abzuleiten.

Drei Wochen Praxistest statt monatelanger Vorentscheidung

Mit dem „3-Wochen-Produktiveinstieg“ bieten die Partner einen zeitlich begrenzten Einsatz an einer ausgewählten Maschine im eigenen Produktionsumfeld an.

Über 21 Tage werden reale Maschinendaten erfasst, wiederkehrende Probleme analysiert und Erkenntnisse dokumentiert. Die Mitarbeitenden werden während des Einsatzes begleitet.

Eine gemeinsame Abschlussbewertung zeigt, welchen Nutzen die Lösung unter den jeweiligen Betriebsbedingungen bietet und welche Voraussetzungen für eine weitere Nutzung bestehen.

Das Ziel der Partnerschaft: Maschinenstillstände nicht nur sichtbar machen, sondern die Erkenntnisse aus ihrer Behebung dauerhaft für die Produktion nutzbar machen.