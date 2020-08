Sitka Gold eröffnet neue, vielversprechende Explorationsfront

Explorationsgesellschaft Sitka Gold (CSE SIG / FRA 1RF) hat ihr Claim-Portfolio im Yukon mit der Übernahme der OGI-Liegenschaft erweitert. Das Projektgelände liegt nur rund 50 Kilometer östlich von Dawson City, direkt an einem Highway und nur 1 Kilometer nördlich von Golden Predators Brewery Creek-Gold Mine im Tombstone-Goldgürtel. Damit kontrolliert Sitka jetzt eine Fläche von rund 356 Quadratkilometern in diesem ergiebigen Goldgürtel!

Das Ziel, das das Unternehmen auf OGI ausgemacht hat, ist eine im Zusammenhang mit einer Intrusion stehende Goldlagerstätte vergleichbar mit Eagle Gold, Brewery Creek und Red Mountain in Yukon sowie Fort Knox in Alaska. Hinzu kommt eine Zink-, Blei- und Silberlagerstätte im SEDEX-Stil (sedimentär-exhalative Lagerstätten), die Howards Pass und vielen anderen Zink haltigen Bunt- und Edelmetallvorkommen im Selwyn-Bassin des Yukons ähnelt, so Sitka.

