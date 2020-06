Sitka Gold: Gold-Explorationschancen im Dreierpack

Gute Explorationsunternehmen unterscheiden sich von “Alles-oder-Nichts-Firmen” durch ein einleuchtendes Chancen-Risiko-Verhältnis. Ganz in diesem Sinn dürfte es wenige Explorer geben, die ein so fein nach Risiko und Chancen abgestuftes Portfolio an Goldprojekten besitzen wie Sitka Gold (CSE: SIG; FRA: A2JG70), das aktuell bei einem Börsenwert von nicht einmal 6 Mio. CAD (Kurs 0,16 CAD) notiert.

Die drei Hauptassets in Arizona (Burro Creek), Nevada (Alpha Gold) und im Yukon (RC Gold Projekt) lassen sich mit den Überschriften “Solide Grundlage”, “Moonshot” und “Stand-Alone-Mega-Projekt” versehen. Zwei der drei Projekte (Burro und Alpha) gehören Sitka zu 100 Prozent, beim dritten (RC Gold) gibt es eine Option auf 100 Prozent. Das ist nicht selbstverständlich und verrät viel über die lange Vorbereitungszeit und die Leidenschaft, die in dieser Gesellschaft steckt. Sitka-CEO Corwin Coe kennt seine Projekte zum Teil schon seit 30 Jahren und mehr. In den vergangenen acht Monaten hat Sitka 2,5 Mio. CAD an frischem Kapital von den Investoren erhalten.

