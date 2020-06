Sitka Gold will in Nevada bei den Alphatieren mitmischen

Alphatiere definieren, wo oben in der Hackordnung ist. Wenn Sikta Gold Corp. (CSE:SIG; FRA: 1RF) in diesen Tagen daran geht, sein Alpha-Gold-Projekt am süd-östlichen Ausläufer des berühmten Cortez Trend in Nevada durch erste Bohrungen zu testen, ist die Rangordnung steil und der Anspruch “Alpha” hoch gesteckt.

Im Cortez Trend wimmelt nur so von Alphatieren. Einige der profitabelsten Barrick Goldminen finden sich hier, so genannten Elefanten (siehe Abbildung 2): die Pipeline Minen (20 Mio. Unzen), Cortez Hills (15 Mio. Unzen) und Goldrush (15 Mio. Unzen). Dass der Trend als einer der produktivsten Goldgürtel weltweit gilt, liegt an der besonderen Geologie, die als Carlin Typ bezeichnet wird. Das Gold bei dieser Art von Lagerstätten ist meist unsichtbar fein in bestimmten Horizonten des kalkhaltigen Sedimentgesteins verteilt, insbesondere der so genannten “lower plate”. Die Kontinuität dieser Sedimente begünstigt den industriellen Abbau im Tagebau mit riesigen Tonnagen, weil sich Sedimenthoizonte sehr leicht verfolgen lassen. Genau das ist der Plan: Sitka will auf Alpha diese goldhaltigen “lower plate” Sedimente finden!

