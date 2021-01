„Smart Manufacturing Company of the Year“: Körber Geschäftsfeld Digital wird mit IoT Breakthrough Award 2020 ausgezeichnet

– Das Körber-Geschäftsfeld Digital setzt sich bei dem internationalen Wettbewerb gegen 3.750 Bewerber durch – Der Company Builder revolutioniert die Fertigungsindustrie mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um die Gesamtanlageneffektivität der Betriebe zu optimieren

Das Körber-Geschäftsfeld Digital wird für seine Innovationen im Bereich KI-gestützter Fertigung als „Smart Manufacturing Company of the Year“ mit dem IoT Breakthrough Award 2020 ausgezeichnet. IoT Breakthrough ist eine internationale Marktforschungsorganisation, die mit ihrem Award Top-Unternehmen, Technologien und Produkte im globalen Internet-of-Things (IoT)-Markt auszeichnet. Körber setzte sich gegen insgesamt 3.750 eingereichte Bewerbungen aus aller Welt durch.

Revolution der Fertigungsindustrie

Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen des Körber-Geschäftsfelds Digital zielen darauf ab, die weltweite Fertigung und die Art und Weise, wie Daten genutzt werden, zu revolutionieren. Das von Körber gegründete Start-up FactoryPal unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, ihre Leistung signifikant zu verbessern, indem es operationelle Exzellenz mit künstlicher Intelligenz (KI) kombiniert. Die Lösung hilft Herstellern, ihre Gesamtanlageneffektivität zu steigern und damit die Profitabilität deutlich zu verbessern. Als SaaS-Lösung bietet FactoryPal Fabriken einen hochentwickelten Algorithmus für maschinelles Lernen, der als Plug-and-Play-Lösung bereitgestellt wird.

Innovationsschmiede für ein europäisches Fertigungsökosystem

Körber hat sich zum Ziel gesetzt, ein europäisches digitales Ökosystem für die Industriefertigung aufzubauen, das auf Co-Kreation, Kooperation und Coopetition basiert.

Schon jetzt verbindet Körbers kundenzentriertes Ökosystem Unternehmen, Start-ups, Universitäten, Maschinenbauverbände und weitere branchenübergreifende Akteure.

„Wir entwickeln nutzerzentrierte SaaS-Lösungen, die die Fertigung effizienter machen. Für unsere Kunden schaffen wir so einen finanziellen Mehrwert und verbessern gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Fertigung. So definieren wir Effizienz in der Fertigungsindustrie neu, bewältigen gemeinsam die digitale Transformation und stärken die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen dieser Branche“, kommentiert Daniel Szabo, CEO und Managing Director des Körber-Geschäftsfelds Digital und ergänzt: „Die Verleihung des IoT Breakthrough Awards und die Nennung als Smart Manufacturing Company of the Year freut uns sehr und unterstreicht den Mehrwert, den unsere Mitarbeiter für die Industrie stiften.“

Über das Körber-Geschäftsfeld Digital

Körber Digital ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Im Geschäftsfeld Digital entwickelt Körber digitale Produkte, Dienstleistungen und Lösungen in Zusammenarbeit mit Partnern und Experten aus Wisssenschaft und Branchen wie der Logistik, Pharma-, Tissue- und Tabakindustrie, um die globale Fertigung zu transformieren. Darüber hinaus zielt das Geschäftsfeld Digital auf die Steigerung der Produktionseffizienz von Technologieunternehmen durch künstliche Intelligenz.

