So finden Sie das passende Format für den eigenen Podcast: Thema & Host, Länge & Zielgruppen l dpa-Akademie

Podcasts haben sich als eigener Medientyp fest etabliert. Sie decken inhaltlich unterschiedlichste Genres und Themenbereiche ab und reichen tief in diverse Zielgruppen und Hörerschaften hinein. Das wissen auch Medien, Organisationen und Marken und wollen die Stärke der Podcasts auch für das eigene Haus nutzen. Doch wie finden Verantwortliche das richtige Format? Rahmen und Dauer, Thema und Voice, Zielgruppen und Rhythmus: Die Journalistin und Podcasterin Andrea Pauly stellt dar, wie Sie finden, was wirklich zu Ihnen passt.

Rahmen und Dauer, Thema und Voice, Zielgruppen und Rhythmus für den eigenen Podcasts entwickeln

Mehr und mehr Medienhäuser, aber auch Unternehmen und Verbände wollen Podcasts als alternativen und anerkannten Weg der Informationsvermittlung nutzen, möchten sich präsentieren und hörbar werden. Doch zu Beginn stellen sich viele Fragen: Wie finden die Verantwortlichen das richtige Thema und die passende Struktur? Wer soll zu hören sein? Und wen können die Macher mit ihrem Format realistischerweise erreichen?

In diesem Webinar gibt die Journalistin und Podcasterin Andrea Pauly Antworten auf diese Fragen. Sie stellt dar, wie Sie eine realistische Zielgruppe definieren und wie Sie entscheiden können, welches Format zu ihrer externen Kommunikation und Ihrer Marke passt. Andrea Pauly gibt zudem Impulse für die strukturierte Planung und Ausspielung von Episoden und Staffeln.

Das Webinar findet über MS Teams statt.

Programm:

– Zahlen, Daten, Fakten zum Podcast-Markt

– Wertversprechen, Markt- und Konkurrenzanalyse

– Design-Thinking zur Ideensammlung

– Mit fünf Fragen zur Entscheidungsfindung

– Hosts, Sound-Design und Titel

Dieses Webinar richtet sich Führungskräfte aus Redaktion und Produktmanagement, Leitungen Unternehmenskommunikation, Entscheider:innen und Selbstständige, die Podcasts zu ihrem Portfolio hinzufügen wollen.

Unsere Expertin Andrea Pauly arbeitet für die dpa in der Initiative DRIVE (https://www.dpa.com/de/drive)) und war zuvor mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen deutschen Regionalverlagen als Redakteurin, Leitung Audience Development und Leitung Content Development tätig. Sie hat eigenverantwortlich mehr als 100 eigene Podcast-Episoden veröffentlicht und journalistischen Nachwuchs bei der Konzeption und Umsetzung diverser Formate betreut. Zudem konzipiert und hält sie interaktive Podcast-Schulungen für Verlage, Unternehmen und Universitäten.

Key Facts

– Termin: Donnerstag, 12. November 2026, 10.00 – 11:30 Uhr

– Teilnahmegebühr: 150 Euro zzgl. MwSt.

– Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

– Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

– Webinar via MS Teams

Pressekontakt:

Marcus Heumann

Leiter dpa-Akademie

Tel.: +49 40 4113 32845

E-Mail: akademie@dpa.com

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