Sonoro Metals will neue Highgrade-Strategie finanzieren

Der auf Mexiko ausgerichtete Goldexplorer Sonoro Metals (WKN A117UU / TSXV SMO) will sich nach dem jüngsten, signifikanten Kursanstieg frisches Kapital am Markt besorgen, um eine während des COVID19-Lockdowns entwickelte, neue Explorationsstrategie umzusetzen. Wie CEO Kenneth MacLeod vor Kurzem in einem sehr informativen Interview erläuterte, will man jetzt verstärkt das Potenzial auf hochgradigere Goldvererzung auf dem Cerro Caliche-Projekt untersuchen.

Insgesamt will man bis zu 22.727.273 Einheiten zu je 0,22 CAD ausgegeben, womit dem Unternehmen brutto bis zu 5 Mio. CAD zufließen sollen. Jede Einheit wird dabei aus einer Aktie und einem Warrant bestehen, wobei jeder Warrant den Halter berechtigt über einen Zeitraum von drei Jahren eine weitere Sonoro-Aktie zum Kurs von 0,30 CAD zu erwerben.

Wie MacLeod ausführte, will man nach Abschluss der Finanzierung unverzüglich mit den Arbeiten auf Cerro Caliche beginnen. Das sei möglich, da sich sowohl das technische Team als auch die Bohr-Crews bereits in Mexiko seien und deshalb keinen COVID19-Reisebeschränkungen unterlägen.

