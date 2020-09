Spannende Kunstwerke zu entdecken: Katalog und Magazin zur 22. Kunstmesse Zürich sind online

Event:

ART INTERNATIONAL ZURICH

22. Messe für zeitgenössische Kunst

1. – 4. Oktober 2020

Puls 5, Zürich

Mit grosser Freude präsentieren wir die Künstler der ART INTERNATIONAL ZÜRICH 2020.

In unserem Webmagazin finden Sie individuelle Präsentationen mit vielfältigen Informationen über alle Aussteller der diesjährigen Kunstmesse in Zürich:

https://discovery.art-zurich.com

Entdecken Sie spannende Kunstwerke, Galerien, Künstlerinnen und Künstler, und tauchen Sie ein in die Welt der Art International Zurich.

Den aktuellen Messekatalog können Sie gratis hier lesen: https://art-zurich.com/katalog

Ab 1. Oktober 2020 wird die historische Giessereihalle Puls 5 in Zürich-West erneut in einen prächtigen Kunstpalast verwandelt. Seit 1999 präsentiert die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH erfrischend entspannte zeitgenössische Kunst.

Erleben Sie vielfältige künstlerische Konzepte aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie in einer Ausstellung, die ganz dem Dialog gewidmet ist.

Massnahmen gegen Covid-19:

Wir freuen uns, trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder die ART INTERNATIONAL ZURICH präsentieren zu können.

Die Hygieneschutzmassnahmen auf der Ausstellung wurden nach BAG-Vorgaben verstärkt. Zur Wahrung der Abstandsregeln wurden auch die Korridore zwischen den Standreihen verbreitert und der Eingangsbereich vergrössert. Ein an die aktuelle Gesundheits- und Gesetzeslage angepasstes Schutzkonzept wird zur Veranstaltung umgesetzt.

Wir bemühen uns um ein sicheres und nachhaltiges Kunsterlebnis und bitten um Verständnis für die notwendigen Massnahmen: www.art-zurich.com/abc

Über die Messe:

ART INTERNATIONAL ZURICH bietet jedes Jahr viel Raum für persönliche Kontakte, Verkauf und den kulturellen Austausch – für Kunstprofis und alle kunstinteressierten Menschen.

ART INTERNATIONAL ZURICH verwandelt auch dieses Jahr wieder die historische Giessereihalle PULS 5 mit internationalen Ausstellern in einen eindrucksvollen Kunstpalast.

Auf der ART INTERNATIONAL ZURICH erleben Sie Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Fotografie sowie Multimedia und Installation. Figurative und abstrakte, konzeptuelle und spontane Arbeiten werden in kleinen bis grossen Formaten präsentiert.

Aktuelle Informationen

Messekatalog: https://art-zurich.com/katalog

Präsentation der Aussteller / Webmagazin: https://discovery.art-zurich.com

Ausstellerliste: https://art-zurich.com/listing

Pressetexte der Aussteller: https://art-zurich.com/aussteller

Pressemappe: https://art-zurich.com/presse

Pressefotos: https://art-zurich.com/pressebilder

Anreise, Zeiten und Tickets: https://art-zurich.com/besuchen

Kontakt:

ART INTERNATIONAL ZURICH PR-Team

– Kontaktformular: https://art-zurich.com/kontakt

– Akkreditierung: https://art-zurich.com/dvip

E-Mail: info@art-zurich.com