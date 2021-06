Sportschuhe auf Wachstumskurs

Zwar waren auch die Sportschuhumsätze mit einem Minus von 6,1 Prozent im Jahrvergleich 2020 gegenüber Vorjahr nicht von Rückschlägen ausgenommen. Dennoch zeigen alle Zukunftsberechnungen nach oben. Getriggert vom wachsenden Gesundheitsbewusstsein und trotz, zum Teil auch aufgrund der vielen Corona-bedingten Einschränkungen wie Reisen, Freizeitbeschäftigungen und Homeoffice, ist der Sport stärker ins Bewusstsein der Deutschen gerückt. So hat die Zahl der Läuferinnen und Läufer zahlenmäßig zugelegt. Insgesamt gibt es immer mehr Sport-Einsteiger und diejenigen, die jetzt so richtig sportlich Gas geben wollen.Marketmedia24 erwartet allein im Trendszenario, welches die zukünftige Marktentwicklung ohne Pandemie-Einfluss beschreibt, für die deutsche Sportschuhbranche bis zum Jahr 2028 einen Umsatz von 1.669 Millionen Euro. Deutlich höher fallen dagegen die Berechnungen im ?V-Szenario? aus. Dieses basiert auf der Annahme, dass der Markteinbruch des vergangenen Jahres schon in diesem, spätestens aber im kommenden Jahr nicht nur ausgeglichen, sondern sogar übertroffen haben wird. Aber auch im ?U-Szenario?, das nach der akuten Pandemiephase von einem sanften Re-Start der Nachfrage ausgeht, wird der Sportschuhumsatz schon in diesem Jahr zulegen. Dies unterstreicht auch Jürgen Hanke, Leiter Händler bei The Platform Group: ?Mit Blick auf die Online-Bestellungen bei Schuhe24.de gehen wir von einer positiven Entwicklung bei Sportschuhen aus?.Zwar langsam und verhalten, aber etwa ab 2023 ebenfalls wieder auf Wachstumskurs bewegen sich die Sportschuhumsätze im pessimistischen ?L-Szenario?. In diesem Fall werden im Jahr 2028 1.594 Millionen Euro mit Sportschuhen umgesetzt.