Sri Lanka meets Düsseldorf not only: Donnerstag, 5. November 2026

Düsseldorf/Berlin/Colombo: Ein „Business Briefing“ der besonderen Art und dann noch zu einem viel beachteten aber noch immer weit unterschätzten Land mit großen Perspektiven wird der Startschuss für eine neue Offensive bei der Begründung neuer Geschäftsmöglichkeiten im Westen Deutschlands. Deutschland trifft auf den Wirtschaftsstandort Sri Lanka in Düsseldorf. Der Grund ist nicht allein der allgemeinen Weltlage, sondern der Erstarkung Sri Lankas zu verdanken, dessen strategische Bedeutung in der Region das Interesse vieler erweckt. Die WS Unternehmensberatung Tian Ran GmbH, die Art, Culture & Science Association International e. V. und das German Global Trade Forum Berlin geben sich in Zusammenarbeit mit der Botschaft der Sozialistischen Republik Sri Lanke in der Bundesrepublik Deutschland an diesem Abend die Ehre und laden zum Austausch über aktuelle Themen aber vor allem über die anstehenden Projekte im nächsten Jahr ein.

I.E. Thivanka Athuraliya, Charge dÀffaires der Botschaft und der Leiter der Handels- und Wirtschaftsabteilung Senuja Samaraweera und der Director General des German Global Trade Forum Berlin werden persönlich erwartet und Rede und Antwort stehen,

Sri Lanka – seit Jahrzehnten nicht nur ein beliebtes Reiseziel für Liebhaber von Charme, Kultur sowie Wohlbefinden für Körper und Seele – präsentiert sich heute als Land der Zukunft. Das wirtschaftliche Potenzial des Landes sowie die globalen Herausforderungen der aktuellen Weltlage wecken bei Handelsnationen zunehmendes Interesse an diesem Staat, der an der Schnittstelle wichtiger Seewege liegt. Mit dem Projekt „SRI LANKA EXPO 2027“ betritt das Land die Weltbühne mit einem neuen Ansatz, der Anfang 2027 (14.-17. Januar) neue Akzente setzen wird. Im Rahmen des Business Briefings erfahren Sie mehr über die Chancen und Vorteile, die sich Ihrem Unternehmen durch Geschäftsaktivitäten in und mit Sri Lanka bieten.

Sri Lanka ist bekannt für Tee, Edelsteine und Zimt, hat sich aber auch als starker Standort in Bereichen wie IT, FinTech, Software & Business Process Management (BPM), Pharma, Medizin, Fachkräfteaustausch, Immobilienentwicklung, Kunsthandwerk, Tourismus und vielem mehr etabliert. Die Krisen dieser Welt wirken dort sogar positiv. Das Land profitiert von dem Bedürfnis vieler Unternehmen der Golf-Region, sich doch besser dort zu engagieren, wo die Rechtssicherheit größer ist.

Es wird ein sowohl spannender wie informativer Abend in der „Die GRAF Eventlocation“ in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Diese verfügt über eine Bar, die den Teilnehmern bereits vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung steht.

Teilnaheanfragen sind bei Interesse gerne direkt an info@wilfriedscholz.de und berlin@germanalobaltrade.de oder telefonisch unter +49 171 1272841 mitzuteilen. Die Teilnahme wird anschließend per E-Mail bestätigt.

Weitere Auskünfte, z.B. über eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Deutschen Delegation nach Sri Lanka aus Anlass der Sri Lanka EXPO 2027 erteilt die Handelsabteilung der Botschaft gerne:

Botschaft der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka

Niklasstraße 19 – 14163 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf

Telefon: +49 30 80909749

slemb.berlin@mfa.gov.lk