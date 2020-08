Star Finanz für Finanzblog Award 2020 nominiert

Hamburg, 13. August 2020. Bereits zum vierten Mal in Folge ist die Star Finanz mit ihrem Unternehmensblog ( https://blog.starfinanz.de ) in der Kategorie Publikumspreis für den Finanzblog Award nominiert. Die Gewinner werden über ein Online-Voting bestimmt. Bis einschließlich 28. August (22.00 Uhr) ist die Stimmabgabe möglich. Die Verleihung des Finanzblog Awards wird dieses Jahr digital im Rahmen eines Kochabends mit den Nominierten der Shortlist und der Jury stattfinden.

Seit Start im Januar 2017 informiert der Star Finanz Blog über aktuelle Themen und Trends aus den Bereichen Banking, Payment, Fintech, Digitalisierung und E-Commerce. Die Inhalte stammen in erster Linie von Mitarbeitern des Hauses, die über weitreichende fachliche Expertise in den einzelnen Themenfeldern verfügen. Über Interviews, Hintergrundberichte und Expertenbeiträge erhalten Leser einen umfassenden Einblick in die vielfältige Themenwelt der Star Finanz und die Möglichkeit für gegenseitigen Austausch.

Im Bereich “Unternehmen” lernen die Leser auf Wunsch die Star Finanz, deren Kultur und Werte sowie die Mitarbeiter besser kennen. Produkte spielen im Blog bewusst eine untergeordnete Rolle. “Wir freuen uns erneut für den Publikumspreis nominiert zu sein. Seit Start informieren sich Monat für Monat mehr Menschen über unseren Blog zu spannenden Themen aus der Banking-, Payment- und Fintech-Welt. Dadurch und durch die erneute Nominierung sehen wir uns bestärkt, unsere Aktivitäten in diesem Bereich und den Dialog mit unseren Lesern weiter zu intensivieren”, erklärt Marco Schöning, Leiter Unternehmenskommunikation und Vertrieb bei der Star Finanz.